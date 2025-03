Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 24 Μαρτίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 24 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του:

Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,

Ιερομάρτυρος Αρτέμονος επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση κατά της Φυματίωσης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (World Tuberculosis Day), σε ανάμνηση της ανακάλυψης του μικροβίου που προκαλεί την αρρώστια, του βακίλου της Φυματίωσης, από τον Γερμανό γιατρό Ρόμπερτ Κοχ στις 24 Μαρτίου του 1882.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Μαρτίου

1401 Ο Ταμερλάνος καταλαμβάνει τη Δαμασκό.

1603 Ο Ιάκωβος ΣΤ' της Σκωτίας γίνεται επίσης βασιλιάς της Αγγλίας ως Ιάκωβος Α'.

1603 Ο Τοκουγκάβα Ιεγιάσου γίνεται σόγκουν από τον αυτοκράτορα Γκο

1882 Ο Ρόμπερτ Κοχ ανακοινώνει την ανακάλυψη του βακίλλου που είναι υπεύθυνος για την φυματίωση

1933 Το Ράιχσταγκ αποφασίζει με βάση τον Εξουσιοδοτικό νόμο (Ermächtigungsgesetz) την παραχώρηση όλης της νομοθετικής εξουσίας στη χιτλερική κυβέρνηση. Αρχή της Ναζιστικής δικτατορίας.

1940 Καταγράφεται αυθεντική μαρτυρία εμφάνισης σέλαος πάνω από την Αθήνα, όταν πολλοί Αθηναίοι υποστηρίζουν μεταξύ άλλων πως «θεϊκά πέπλα» σκέπουν την Αθήνα.

1973 Κυκλοφορεί το άλμπουμ The Dark Side of the Moon των Pink Floyd.

Γεννήσεις στις 24 Μαρτίου

1494 Γκεόργκιους Αγκρικόλα, Γερμανός λόγιος και επιστήμονας

1874 Χάρρυ Χουντίνι, Ούγγρος μάγος

1897 Βίλχελμ Ράιχ, Αυστριακός ψυχαναλυτής

1917 Κωνσταντίνος Ανδρέου, Έλληνας καλλιτέχνης

1919 Λόρενς Φερλινγκέτι, Αμερικανός συγγραφέας και εκδότης

1926 Ντάριο Φο, Ιταλός συγγραφέας

1930 Στηβ ΜακΚουήν, Αμερικανός ηθοποιός

1945 Ρόμπερτ Μπάκερ, Αμερικανός παλαιοντολόγος

1946 Κλάους Ντίνγκερ, Γερμανός μουσικός (Neu! και Kraftwerk)

1973 Τζιμ Πάρσονς, Αμερικανός ηθοποιός

1976 Θανάσης Κωστούλας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1977 Τζέσικα Τσάστεϊν, Αμερικανίδα ηθοποιός

1979 Περικλής Ιακωβάκης, Έλληνας αθλητής

1984 Κρις Μπος, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 24 Μαρτίου

809 Χαρούν αλ Ρασίντ, χαλίφης των Αββασιδών

1455 Πάπας Νικόλαος Ε΄

1603 Ελισάβετ Α΄, βασίλισσα της Αγγλίας

1844 Μπέρτελ Θόρβαλντσεν, Δανός γλύπτης

1905 Ιούλιος Βερν, Γάλλος συγγραφέας

1946 Αλεξάντρ Αλιέχιν, Ρώσος σκακιστής

1946 Καρλ Σούμαν, Γερμανός αθλητής

1962 Ογκίστ Πικάρ, Ελβετός φυσικός και εξερευνητής

1976 Μπέρναρντ Μοντγκόμερυ, Άγγλος στρατάρχης