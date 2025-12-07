Επανάσταση στις αναλήψεις: Πώς το κινητό «ξεκλειδώνει» τα νέα ανέπαφα ΑΤΜ – Τέλος στο PIN

Η εποχή της κάρτας ως μοναδικού μέσου ανάληψης μετρητών τελειώνει. Οι ελληνικές τράπεζες προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς στην εγκατάσταση ανέπαφων ΑΤΜ (Contactless ATM), καθιστώντας το κινητό τηλέφωνο το νέο, ασφαλέστερο «κλειδί» για τις συναλλαγές.

Αυτή η ψηφιακή μετάβαση όχι μόνο απλοποιεί τη διαδικασία, αλλά ενισχύει δραστικά την ασφάλεια έναντι των κλασικών κινδύνων.

Η νέα ανέπαφη διαδικασία

Η λειτουργία βασίζεται στην τεχνολογία NFC (Near Field Communication) και στο ψηφιακό πορτοφόλι (Wallet) του κινητού σας.

Τεχνολογία NFC: Τα νέα ΑΤΜ διαθέτουν ειδικό σημείο ανέπαφης συναλλαγής. Ο πελάτης απλώς πλησιάζει το κινητό του (στο οποίο έχει ψηφιοποιήσει την κάρτα του) στο σημείο αυτό.

Ασφάλεια πρώτα: Η ανάληψη ενεργοποιείται αφού γίνει η ταυτοποίηση του χρήστη απευθείας από το κινητό, μέσω Face ID, δακτυλικού αποτυπώματος ή του κωδικού της συσκευής.

Χωρίς κάρτα: Η φυσική κάρτα μένει στο πορτοφόλι σας. Ούτε εισαγωγή κάρτας, ούτε πληκτρολόγηση PIN στο ΑΤΜ απαιτείται.

Η μέθοδος αυτή εξαλείφει πρακτικά τον κίνδυνο skimming (υποκλοπή δεδομένων κάρτας μέσω ειδικής συσκευής) και την υποκλοπή του κωδικού PIN, αφού η ταυτοποίηση γίνεται σε ένα προσωπικό, βιομετρικά προστατευμένο περιβάλλον.

Αυστηρότερο πλαίσιο και διαφάνεια χρεώσεων



Παράλληλα με την τεχνολογική αναβάθμιση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει νέους, αυστηρούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών από απάτες και την ενίσχυση της διαφάνειας:

Υποχρεωτικός έλεγχος IBAN/ονόματος: Θεσπίζεται υποχρέωση ελέγχου ταύτισης του IBAN με το όνομα του δικαιούχου πριν από κάθε μεταφορά χρημάτων, μεταθέτοντας την ευθύνη για τυχόν παραλείψεις στις ίδιες τις τράπεζες.

Αποτροπή κρυφών τελών: Τα ΑΤΜ και οι πάροχοι πληρωμών υποχρεούνται πλέον να εμφανίζουν αναλυτικά όλα τα τέλη και τις ισοτιμίες πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής.



Αναλήψεις σε λιανεμπόριο: Για την ενίσχυση της πρόσβασης σε μετρητά, τα καταστήματα λιανικής θα μπορούν να παρέχουν αναλήψεις μετρητών χωρίς υποχρέωση αγοράς (έως 150 ευρώ), λειτουργώντας ως μικρά σημεία εξυπηρέτησης.

Οι αλλαγές αυτές είναι κομβικές, καθώς ενσωματώνουν την Ελλάδα στο νέο, ασφαλές και ψηφιακό ευρωπαϊκό περιβάλλον πληρωμών.

Διαθέσιμες ανέπαφες συναλλαγές



Δείτε τις επίσημες οδηγίες των τραπεζών σχετικά με τις ανέπαφες συναλλαγές και τη χρήση ψηφιακών πορτοφολιών (Apple Pay, Google Pay) στα ΑΤΜ και τα POS:



Eurobank: (Συνήθως μέσω της σελίδας για το Eurobank Wallet ή το Apple Pay/Google Pay)



Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ): (Συνήθως μέσω της σελίδας για το Digital Wallet ή το Tap & Pay)



Τράπεζα Πειραιώς: (Συνήθως μέσω της ενότητας για ψηφιακές υπηρεσίες ή Piraeus Bank EasyPay/Wallet)



Alpha Bank: (Συνήθως μέσω της ενότητας για ψηφιακά πορτοφόλια και ανέπαφες πληρωμές)