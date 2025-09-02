Πώς θα ανανεώσετε το δίπλωμα και την άδεια κυκλοφορίας σας με ένα κλικ - Αναλυτικές οδηγίες

Οι υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης γίνονται πιο γρήγορες και πιο απλές χάριν στην ψηφιακή πλατφόρμα του gov.gr. Πλέον, οι πολίτες μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά διάφορες διαδικασίες, είτε απευθείας από το σπίτι τους, είτε με τη βοήθεια των υπαλλήλων στα ΚΕΠ.

Ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες;

Μπορείς να ξεκινήσεις τη διαδικασία για να επεκτείνεις την άδεια οδήγησής (π.χ. για νέο τύπο οχήματος) ή να πάρεις ο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Μέσω της πλατφόρμας, συμπληρώνεις τα στοιχεία, πληρώνεις, κανονίζεις τις ιατρικές εξετάσεις και επιλέγεις το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Φωτό αρχείου: Γιάννης Παναγόπουλος/Eurokinissi

Μέσω των ΚΕΠ: Για όσους δεν νιώθουν άνετα με το διαδίκτυο, έξι νέες υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιμες στα ΚΕΠ. Ο υπάλληλος θα σε βοηθήσει να υποβάλεις αίτηση για: Ανανέωση, Αντικατάσταση ή Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης (λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς), Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας και Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών.

Πώς λειτουργεί;

Η διαδικασία είναι ψηφιακή από την αρχή ως το τέλος. Τα περισσότερα απαραίτητα στοιχεία (όπως η φωτογραφία, η υπογραφή σου από την ταυτότητα και τα ιατρικά πιστοποιητικά) αντλούνται αυτόματα από τις σχετικές βάσεις δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υποβάλεις φυσικά έγγραφα, ούτε να τα στείλεις ταχυδρομικά, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και τους χρόνους επεξεργασίας.

Τα πλεονεκτήματα

Εξοικονόμηση Χρόνου: Οι διαδικασίες γίνονται γρηγορότερα, χωρίς τις «ουρές» σε δημόσιες υπηρεσίες.

Μείωση της Γραφειοκρατίας: Δεν απαιτείται η συλλογή και η υποβολή βεβαιώσεων και εγγράφων, αφού τα περισσότερα ψηφιοποιούνται αυτόματα.

Ευκολία και Πρόσβαση: Μπορείς να τις ολοκληρώσεις ανέπαφα από το σπίτι, οποιαδήποτε ώρα.

Η προσφορά μέσω των ΚΕΠ διασφαλίζει πρόσβαση και σε ανθρώπους με περιορισμένη ψηφιακή γνώση.

Διαφάνεια: Μπορείς να παρακολουθήσεις online την πορεία της αίτησής σου.

Τα μειονεκτήματα

Ψηφιακό χάσμα: Οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε internet ή δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να δυσκολεύονται με τις online υπηρεσίες. Η λύση μέσω των ΚΕΠ αντιμετωπίζει εν μέρει αυτό το πρόβλημα.

Τεχνικά Προβλήματα: Η εξάρτηση από ηλεκτρονικά συστήματα και την διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες ή καθυστερήσεις.

Έλλειψη Προσωπικής Επικοινωνίας: Ορισμένοι χρήστες μπορεί να προτιμούν την προσωπική επαφή με έναν υπάλληλο για να λύσουν απορίες, κάτι που η πλατφόρμα online δεν προσφέρει άμεσα.

Συνολικά, αυτές οι νέες υπηρεσίες αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προς την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, καθιστώντας τη ζωή των πολιτών ευκολότερη, διατηρώντας παράλληλα μια εναλλακτική λύση (ΚΕΠ) για όσους τη χρειάζονται.