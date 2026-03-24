Επέστρεψε νικητής στο δάσος της Δαδιάς ο μαυρόγυπας που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση λόγω δηλητηρίασης

Επέστρεψε στο δάσος της Δαδιάς και ο τρίτος μαυρόγυπας που εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας δηλητηριασμένων δολωμάτων, μετά από τη φροντίδα που δέχτηκε στο Σταθμό Α’ Βοηθειών της ΑΝΙΜΑ, στην Αθήνα.

Το πουλί μεταφέρθηκε από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ στην Αθήνα, την Τρίτη 17 Μαρτίου, με τη συνδρομή της αεροπορικής εταιρείας Aegean, όπως διαβάζουμε στη σχετική ανακοίνωση. Εκεί υποβλήθηκε σε οροθεραπεία προκειμένου να αποβάλει τις τοξίνες και ανταποκρίθηκε εντυπωσιακά γρήγορα στη θεραπεία.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου επέστρεψε στην Αλεξανδρούπολη και το Σάββατο 21 Μαρτίου αφέθηκε ξανά ελεύθερος στο φυσικό του περιβάλλον. Παρότι τα πρωτόκολλα νοσηλείας προβλέπουν παραμονή τουλάχιστον μίας εβδομάδας στην υποδομή περίθαλψης, κρίθηκε απαραίτητο να επιστρέψει νωρίτερα, καθώς πρόκειται για ενήλικο άτομο σε περίοδο αναπαραγωγής. Σε περίπτωση που ανήκε σε ζευγάρι, η απουσία του θα μπορούσε να οδηγήσει τον άλλο γονέα σε εξάντληση, καθώς το ένστικτο τον κρατά στη φωλιά να εκκολάπτει το αυγό. Σύμφωνα με τα δεδομένα του πομπού που τοποθετήθηκε στο πουλί, μέχρι στιγμής δεν έχει προσεγγίσει κάποια φωλιά.

Οι δύο άλλοι μαυρόγυπες που είχαν βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση έλαβαν φροντίδα σε τοπικό κτηνιατρείο και απελευθερώθηκαν μέσα στις πρώτες δύο ημέρες, ώστε να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό στις φωλιές τους.



Ο μαυρόγυπας (Aegypius monachus) είναι ένα από τα σπανιότερα αρπακτικά πουλιά στην Ευρώπη. Η Δαδιά φιλοξενεί τη μοναδική φυσική αναπαραγόμενη αποικία του είδους στα Βαλκάνια, με μόλις 36–47 ζευγάρια. Η απώλεια ακόμη και λίγων ενήλικων ατόμων μπορεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την αποικία, καθώς το είδος που αναπαράγεται με εξαιρετικά αργό ρυθμό, με έναν μόλις νεοσσό τον χρόνο. Κάθε ενήλικο άτομο που χάνεται έχει δυσανάλογα μεγάλο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του πληθυσμού.

