Επιχειρηματικές ιδέες από τον Τραμπ σε παιδάκια: «Να πουλήσετε τα αυτόγραφά μου για 25.000 δολάρια»

Παρά τις εξελίξεις στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να στρέψει τη συζήτηση γύρω από τα χρήματα και τις... επιχειρηματικές ιδέες, ακόμη και κατά τη διάρκεια των Πασχαλινών εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο.

Στην παραδοσιακή γιορτή egg roll στους κήπους της προεδρικής κατοικίας, που πραγματοποιείται τη Δευτέρα του Πάσχα, ο Τραμπ κινήθηκε ανάμεσα στα παιδιά που συμμετείχαν στη γιορτή, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, αλλά και έναν πασχαλινό λαγό.

Εκεί, απευθυνόμενος στους μικρούς συμμετέχοντες, ο Τραμπ είπε: «Παιδιά, θα μπορούσα να σας υπογράψω αυτόγραφα και μετά, απόψε κιόλας, να τα πουλήσετε στο eBay για 25.000 δολάρια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν άφησε ασχολίαστο και τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, δηλώνοντας: «Ο Μπάιντεν θα χρησιμοποιούσε το αυτόματο στιλό [autopen]. Ήταν ανίκανος να υπογράψει το όνομά του, για αυτό και τον ακολουθούσαν με αυτό το μεγάλο μηχάνημα. Και ξέρετε πώς το έλεγαν; Autopen!»

Λίγο αργότερα, στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο Τραμπ χάρισε το προσωπικό του στιλό σε ένα κοριτσάκι, λέγοντάς του με ενθουσιασμό: «Μόλις πήρες πολλά λεφτά!».