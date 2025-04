Επική γκάφα του JD Vance...Έριξε το τρόπαιο του εθνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου του Οχάιο

Ευτυχώς για χάρη της Πολιτείας του Οχάιο, τα έμπειρα χέρια του TreVeyon Henderson έσωσαν μια ολοκληρωτική καταστροφή για το τρόπαιο του εθνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου CFP.



Ο αντιπρόεδρος JD Βανς , απόφοιτος της Πολιτείας του Οχάιο που εκπροσωπούσε προηγουμένως το Οχάιο στη Γερουσία των ΗΠΑ, ενώθηκε με τους Buckeyes στη σκηνή τη Δευτέρα μαζί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, καθώς γιόρταζαν το εθνικό πρωτάθλημα της OSU από τη σεζόν 2024.

Μετά από εγκωμιαστικές ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ, του προπονητή των Buckeyes, Ράιαν Ντέι και Βανς στο South Lawn, κι ενώ ο Τραμπ είχε στηθεί για τις κάμερες κρατώντας ένα κράνος από την Πολιτεία του Οχάιο και δίπλα του είχε απλωθεί μια φανέλα των Buckeyes με το όνομά του, ο Βανς προσπάθησε να πάρει το τρόπαιο στην άλλη πλευρά της σκηνής.

Ωστόσο, ακολούθησαν σκηνές απείρου κάλλους τη στιγμή που ο Βανς αποπειράθηκε να σηκώσει το τρόπαιο χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι αποσπώμενο από τη βάση του. Τη γκάφα «έσωσε», ο Τρεβέιον Χέντερσον που κράτησε το σώμα του τροπαίου ενώ η βάση κύλησε από τα χέρια του Βανς κι έπεσε στο έδαφος.

WHOOPS! Vice President JD Vance just broke the College Football National Championship trophy 😳 pic.twitter.com/iDBryseaKv — Breaking911 (@Breaking911) April 14, 2025

Ευτυχώς για το τρόπαιο, ο Χέντερσον κατάφερε να κρατήσει τα χέρια του πάνω του και το εμπόδισε να πέσει στο έδαφος και να σπάσει.

Ο Χέντερσον και ο Ντέι βοήθησαν τον Βανς να ξανασυναρμολογήσει το τρόπαιο και αργότερα κράτησε μόνο το πάνω μέρος, κρατώντας το στην αγκαλιά του ενώ οι παίκτες γύρω του γελούσαν και η μπάντα του Σώματος Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία εμφανίζεται σε προεδρικές εκδηλώσεις έπαιζε το We Are the Champions.



Καθώς οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το χτύπημα του Βανς διαδόθηκαν στο Διαδίκτυο, ο αντιπρόεδρος προσπάθησε να εξηγήσει τη γκάφα με αυτοκαταστροφή: «Δεν ήθελα κανένας μετά την Πολιτεία του Οχάιο να πάρει το τρόπαιο και έτσι αποφάσισα να το σπάσω», έγραψε στο X.