Επικοινωνιακοί μπελάδες για 4 ζώδια σήμερα 9 Νοεμβρίου

Από σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου ξεκινούν «επίσημα» οι επικοινωνιακοί μπελάδες, καθώς ο Ερμής – ο πλανήτης που συνδέεται άμεσα με την σκέψη, την επικοινωνία, τις μετακινήσεις- θα κινείται φαινομενικά ανάδρομος! Μέχρι τις 19 του μήνα, η αναδρομή του θα είναι στο ζώδιο του Τοξότη σε θέση αδυναμίας, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την ανθρώπινη συνεννόηση, προκαλώντας αρκετούς εκνευρισμούς στην καθημερινότητά μας που θα προκαλούνται εξαιτίας απροσεξίας, βιασύνης, επιπολαιότητας! Για το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να είμαστε αρκετά πιο προσεχτικοί σε έγγραφα, συμφωνίες, μετακινήσεις, αγορές. Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες είναι τα τέσσερα ζώδια που θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο στην καθημερινότητά τους από τα «στραβάδια» που θα προκαλέσει η ανάδρομη πορεία του Ερμή! Παράλληλα για σήμερα Κυριακή η Σελήνη από τον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο από το Σκορπιό μας βοηθά να επαναφέρουμε την συναισθηματική ισορροπία και να περάσουμε όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Κριός – «Φιλοσοφώντας εκ νέου κάποιες καταστάσεις»

Η Κυριακή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο καθυστερήσεων και αναβολών για όλους μας Κριέ μου, καθώς ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Τοξότη, προκαλώντας καθυστερήσεις, αναβολές ή και δεύτερες σκέψεις που για σένα αφορούν ταξίδια, νομικές υποθέσεις, σπουδές ή αποφάσεις. Πιθανόν όμως είναι και να λάβεις μήνυμα από άτομο που είχες γνωρίσει παλαιότερα ή να ξανασκεφτείς μια πρόταση που τότε δεν είχες αποδεχτεί. Η Σελήνη στον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο ενισχύει την οικογενειακή θαλπωρή και τη διάθεση να μείνεις κοντά στους δικούς σου, να φροντίσεις ή και να λάβεις φροντίδα. Η μέρα έχει έντονο συναισθηματισμό, αλλά και τη δυνατότητα να «ζεστάνεις» ανθρώπινες σχέσεις που είχαν απομακρυνθεί.

Αστρολογική Συμβουλή: Μην πάρεις σήμερα οριστικές αποφάσεις για ταξίδια ή επαγγελματικά βήματα· ο Ερμής ανάδρομος φέρνει καθυστερήσεις. Αντί γι’ αυτό, αφιέρωσε χρόνο στην οικογένεια και σε θέματα σπιτιού που χρειάζονται φροντίδα ή επανασύνδεση.

Ταύρος – «Ξαναγράφεις τους όρους των σχέσεων»

Αγαπητέ μου Ταύρε, σήμερα Κυριακή ξεκινά η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Τοξότη και σε φέρνει αντιμέτωπο με οικονομικά ζητήματα που μοιράζεσαι με άλλους ή με ψυχολογικά κατάλοιπα του χτες που βασανίζουν ακόμα την ψυχή σου. Σήμερα ίσως χρειαστεί να επαναδιαπραγματευτείς μια οικονομική συμφωνία ή να συζητήσεις ξανά ένα θέμα εμπιστοσύνης σε μία σχέση ή συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση δείξε μεγάλη προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών σου από σήμερα και για τις επόμενες 10 ημέρες. Παράλληλα σήμερα η Σελήνη στον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο από τον Σκορπιό σου χαρίζει συναισθηματική κατανόηση, άρα μπορείς να επιλέξεις τις σωστές λέξεις, να μαλακώσεις τις εντάσεις και να φέρεις ισορροπία στη σχέση σου με ένα πρόσωπο που έχει σημασία για σένα.

Αστρολογική Συμβουλή: Μην εμπλακείς σε νέες οικονομικές δεσμεύσεις ή υποσχέσεις που δεν είναι ξεκάθαρες. Προτίμησε να τακτοποιήσεις ό,τι έχει μείνει μισό ή σε εκκρεμότητα, και δες τη μέρα ως ευκαιρία να ξαναχτίσεις την εμπιστοσύνη στις σχέσεις σου.

Δίδυμοι – «Οι επικοινωνίες σου δοκιμάζεται»

Ο Ερμής, ο κυβερνήτης πλανήτης σου, ξεκινά σήμερα την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο απέναντί σου, τον Τοξότη, επηρεάζοντας τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου για τις επόμενες δέκα ημέρες φίλε μου Δίδυμε. Μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις ή επαναπροσεγγίσεις από άτομα του παρελθόντος. Μια συζήτηση που δεν ολοκληρώθηκε παλιότερα, επιστρέφει για να κλείσει σωστά αυτή τη φορά. Παράλληλα, η Σελήνη στον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο στον Σκορπιό σε βοηθά να εκφράσεις με ηρεμία τα συναισθήματά σου και να δεις τα πράγματα μέσα από το πρίσμα της κατανόησης. Η εργασία ή η καθημερινότητα κυλά πιο ομαλά αν κινηθείς με πρόγραμμα.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να υπογράψεις συμφωνίες ή να στηριχθείς σε λόγια χωρίς επιβεβαίωση. Άκουσε περισσότερο και μίλησε λιγότερο · έτσι θα αντιληφθείς ποιος πραγματικά αξίζει να μείνει στη ζωή σου και ποιος επιστρέφει απλώς από συνήθεια.

Καρκίνος – «Με καλό προγραμματισμό όλα λύνονται»

Αγαπητέ μου Καρκίνε, σήμερα Κυριακή η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου σχηματίζοντας τρίγωνο με τον Ήλιο από τον Σκορπιό μία όψη που σε βοηθά να εκφράσεις συναίσθημα, αγάπη, φροντίδα και να νιώσεις ξανά κοντά σε ανθρώπους που σε γεμίζουν. Η μέρα φέρνει γλυκές στιγμές, οικογενειακή θαλπωρή και μια διάθεση να φτιάξεις το σπίτι σου, να περιποιηθείς ή να δημιουργήσεις κάτι όμορφο. Όμως, με τον Ερμή να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Τοξότη, πρόσεξε το επόμενο διάστημα στα επαγγελματικά: μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμα σου και η καθημερινότητα να είναι γεμάτη μπελάδες. Διατήρησε την υπομονή και την προσαρμοστικότητα σου!

Αστρολογική Συμβουλή: Άφησε τη λογική λίγο στην άκρη και άκου τι έχει να σου πει η καρδιά σου. Σήμερα μπορείς να θεραπεύσεις ένα συναισθηματικό κενό ή να ζητήσεις συγγνώμη εκεί όπου χρειάζεται. Απόφυγε μόνο να κάνεις βιαστικές κινήσεις σε εργασιακά ζητήματα.

Λέων – «Ξεκούραση πριν το επόμενο βήμα»

Φίλε μου Λέοντα, η Κυριακή σε βρίσκει με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος στον Τοξότη, επηρεάζοντας τον τομέα της δημιουργικότητας, του έρωτα και των παιδιών. Ένα παλιό φλερτ μπορεί να ξανακάνει την εμφάνισή του ή να νιώσεις την ανάγκη να δώσεις δεύτερη ευκαιρία σε κάτι που νόμιζες πως είχε λήξει. Το διάστημα αυτό αναθεωρείς αποφάσεις ερωτικής φύσεως του παρελθόντος! Παράλληλα, η Σελήνη στον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο στο ζώδιό σου σε βοηθά να επαναφορτίσεις τις μπαταρίες σου, να ξεκουραστείς και να συνδεθείς βαθύτερα με το μέσα σου. Είναι ιδανική μέρα για χαλάρωση, μουσική, τέχνη ή μια μικρή απόδραση με αγαπημένα πρόσωπα.

Αστρολογική Συμβουλή: Μην πιέζεις καταστάσεις στα ερωτικά ή σε δημιουργικά σχέδια· οι απαντήσεις θα έρθουν από μόνες τους μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σήμερα, επέλεξε την ηρεμία, την χαρά και λίγη απόσταση από ό,τι σου ρουφά ενέργεια.

Παρθένος – «Οικογενειακές παρεξηγήσεις»

Αγαπητέ μου Παρθένε, με τον Ερμή, κυβερνήτη πλανήτη σου, να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Τοξότη, αναμοχλεύονται ζητήματα του σπιτιού, της οικογένειας και του παρελθόντος. Το επόμενο διάστημα είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν διαφωνίες με τα οικεία σου πρόσωπα λόγω παρεξηγήσεων, ενώ σκόπιμο είναι να είσαι πιο προσεκτικός με τις ηλεκτρολογικές ή και τεχνολογικές συσκευές του σπιτιού, για να αποφύγεις βλάβες! Παράλληλα, η Σελήνη στον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο από τον Σκορπιό φέρνει υποστήριξη από φίλους και μια πιο γλυκιά ατμόσφαιρα στις επαφές σου. Αν κρατήσεις χαμηλούς τόνους, μπορείς να επαναφέρεις την αρμονία σε μια οικογενειακή ή φιλική σχέση που είχε διαταραχθεί.

Αστρολογική Συμβουλή: Μη βιαστείς να κάνεις αλλαγές στο σπίτι ή σημαντικές αγορές, όσο ο Ερμής είναι ανάδρομος. Σήμερα, δες τι χρειάζεται πραγματικά να φροντίσεις συναισθηματικά και άφησε τη μέρα να κυλήσει ήσυχα, με ανθρώπους που αγαπάς και σε στηρίζουν.

Ζυγός – «Δεύτερες σκέψεις»

Ζυγέ μου, από σήμερα Κυριακή ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Τοξότη, και φέρνει καθυστερήσεις ή μπερδέματα σε επικοινωνίες, συναντήσεις και μετακινήσεις. Ίσως χρειαστεί να επαναδιατυπώσεις κάτι που είχες πει ή να αντιμετωπίσεις μια παρεξήγηση που ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Αυτό το διάστημα είναι ιδανικό για να αναθεωρήσεις, ή να κάνεις κάποιες δεύτερες σκέψεις αναφορικά με μία απόφαση που είχες πάρει σε παρελθόντα χρόνο! Παράλληλα, η Σελήνη στον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο στον Σκορπιό ενισχύει τη διαίσθησή σου και σε βοηθά να διακρίνεις ποιοι άνθρωποι είναι αληθινά ειλικρινείς μαζί σου. Η μέρα είναι κατάλληλη για εσωτερική ηρεμία, για φροντίδα προσωπικών θεμάτων και για μια ουσιαστική συζήτηση με ένα σημαντικό για σένα πρόσωπο!

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να υπογράψεις συμφωνίες ή να πάρεις αποφάσεις βιαστικές· κράτησε σημειώσεις, έλεγξε δύο φορές τα μηνύματα ή τα ραντεβού σου. Σήμερα, η καλύτερη επιλογή είναι να ακούς προσεκτικά και να εκφράζεσαι με καθαρότητα, χωρίς υπερβολές.

Σκορπιός – «Αξίες σε επανεξέταση»

Σκορπιέ μου, σήμερα ο Ερμής ξεκινάει την ανάδρομη πορεία του στον Τοξότη και από αυτή την θέση επηρεάζει άμεσα τον οικονομικό σου τομέα και σε ωθεί να ξαναδείς τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα χρήματα αλλά και τα συναισθηματικά σου. Ίσως χρειαστεί να επανεξετάσεις μια συμφωνία, να διεκδικήσεις οφειλόμενα ή να αντιμετωπίσεις έξοδα που είχαν παραμεριστεί. Προσπάθησε ωστόσο να αποφύγεις τις αγορές το επόμενο διάστημα, γιατί μπορεί να σταθούν ελαττωματικές ή και ζημιογόνες! Παράλληλα σήμερα η Σελήνη στον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο στο ζώδιό σου φέρνει ζεστασιά, στήριξη από κοντινά πρόσωπα και μια βαθιά αίσθηση κατανόησης των δικών σου αναγκών. Μπορεί να βρεις λύσεις που βασίζονται στη διαίσθηση και όχι στη λογική.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε ριψοκίνδυνες οικονομικές κινήσεις και υποσχέσεις χωρίς έγγραφα. Εστίασε σήμερα στην ανασυγκρότηση: τακτοποίησε εκκρεμότητες, συζήτησε ανοιχτά τις ανάγκες σου και φρόντισε ό,τι έχει αξία πραγματική για σένα, υλική ή συναισθηματική.

Τοξότης – «Ο Ερμής ξεκινά να είναι ανάδρομος στο ζώδιο σου»

Σημαντική αυτή η Κυριακή για σένα Τοξότη μου, καθώς ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σου, και για τις επόμενες μέρες λειτουργείς πιο εσωτερικά. Αυτή η μέρα μπορεί να σε βρει λίγο αφηρημένο ή να φέρει καθυστερήσεις σε σχέδια και ραντεβού. Ωστόσο, είναι και μια σπουδαία ευκαιρία για επανεκκίνηση: να ξανασκεφτείς πού πας, τι πραγματικά σε αντιπροσωπεύει και πώς εκφράζεσαι. Η Σελήνη στον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο στον Σκορπιό σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τα συναισθήματά σου και να συγκροτήσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου αλλά και όλα όσα έχεις αφήσει σε εκκρεμότητα όπου πρέπει να λύσεις!

Αστρολογική Συμβουλή: Μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα σήμερα. Η ενέργεια του ανάδρομου Ερμή σε θέλει πιο προσεκτικό και ενδοσκοπικό. Άφησε τα μεγάλα ξεκινήματα για αργότερα. Σήμερα, απλώς επανασυνδέσου με τον εαυτό σου.

Αιγόκερως – «Ξαναβρίσκεις τον ρυθμό σου»

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, σήμερα η Κυριακή φέρνει μια ήρεμη ανάσα, καθώς η Σελήνη στον Καρκίνο σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο στον Σκορπιό, φωτίζοντας τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου. Οι επαφές με αγαπημένα πρόσωπα κυλούν πιο ομαλά, ενώ μια συζήτηση που είχε βαρύνει το κλίμα μπορεί σήμερα να λυθεί μέσα από ειλικρίνεια και καλή διάθεση. Παράλληλα, ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στον Τοξότη, στρέφοντας τη σκέψη σου σε εκκρεμότητες του παρελθόντος, σε ανείπωτα λόγια ή σε κρυφά θέματα που τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια.

Αστρολογική Συμβουλή: Μη βιαστείς να κάνεις βήματα που αλλάζουν ριζικά την πορεία σου· η μέρα ζητά εσωτερική ηρεμία και συναισθηματική καθαρότητα. Εστίασε στο να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να φροντίσεις σχέσεις που αξίζουν.

Υδροχόος – «Μικρές παύσεις, μεγάλες συνειδητοποιήσεις»

Φίλε μου Υδροχόε, για σήμερα Κυριακή η Σελήνη στον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο από τον Σκορπιό σε βοηθά να οργανώσεις την καθημερινότητά σου με πιο ήρεμο ρυθμό, φέρνοντας ευχάριστο κλίμα στο σπίτι ή στη δουλειά. Οι ευθύνες γίνονται πιο διαχειρίσιμες και ίσως λάβεις και μια μικρή επιβεβαίωση για τον κόπο σου. Όμως, με τον Ερμή να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Τοξότη, οι φιλικές σχέσεις και οι συλλογικές δραστηριότητες χρειάζονται προσοχή. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή αλλαγές σχεδίων σε ομάδες και κοινές δράσεις. Είναι μία καλή ευκαιρία να επανεξετάσεις προσωπικές επιθυμίες, όνειρα και σχέδια ζωής που ίσως για κάποιο λόγο άφησε στην άκρη!

Αστρολογική Συμβουλή: Είναι ιδανική μέρα για ξεκούραση, φροντίδα σώματος και πνεύματος και για να δεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν να είναι δίπλα σου σταθερά.

Ιχθύες – «Επιστροφή στο συναίσθημα»

Αγαπητέ μου Ιχθύ, ο Ερμής ανάδρομος στον Τοξότη επηρεάζει τον επαγγελματικό σου τομέα για τις επόμενες δέκα ημέρες, φέρνοντας καθυστερήσεις σε συμφωνίες ή παλιές ευκαιρίες που τώρα ζητούν αναθεώρηση. Είναι πιθανό να σε καλέσουν για συνεργασία που είχες αφήσει στη μέση ή να χρειαστεί να επανεξετάσεις ένα επαγγελματικό σου σχέδιο. Από την άλλη, η Σελήνη στον Καρκίνο σε τρίγωνο με τον Ήλιο στον Σκορπιό σήμερα, είναι μία όψη που αγγίζει την καρδιά σου, χαρίζοντας έμπνευση, ρομαντισμό και συναισθηματική πληρότητα. Ένα πρόσωπο μπορεί να σου δείξει έμπρακτα ότι σε αγαπά και σε στηρίζει.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε το επαγγελματικά ρίσκο, επικεντρώσου στη δημιουργικότητα και στους ανθρώπους που σε γεμίζουν ψυχικά. Το βράδυ επιδίωξε ξεκούραση, μουσική ή ό,τι σου ξυπνά έμπνευση και τρυφερότητα.