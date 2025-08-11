Επήλθε «σασμός» στην υπόθεση ξυλοδαρμού του 50χρονου Ελληνοκαναδού - Εκτός φυλακής οι δύο Κρητικοί

Μετά από σχεδόν 12 μήνες στις φυλακές Χανίων (ως υπόδικοι), οι δύο νεαροί βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού του 50χρονου Ελληνοκαναδού, κρητικής καταγωγής, κέρδισαν την ελευθερία τους.

Οι δύο νεαροί, ένας 32χρονος από τα Ζωνιανά και ένας 33χρονος από το Γάζι, κατηγορούνται ότι «έστειλαν» στο νοσοκομείο - παραμορφωμένο από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τα κατάγματα στο πρόσωπο και τα οιδήματα, τον 50χρονο Ελληνοκαναδό. Εκτός από τους δύο, στους κατηγορούμενους συγκαταλέγεται και ένας ακόμα Ζωνιανός, 30 ετών, ξάδερφος του 32χρονου. Οι τρεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την κακουργηματική κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή αναφορικά με κάποια χτυπήματα που τους αποδίδεται ότι επέφεραν (μπουνιές, κλωτσιές κλπ) στην Ισλανδή σύντροφο του 50χρονου Ελληνοκαναδού, στον γιο της αλλά και στην 15χρονη κόρη της.

Με την καταβολή μίας αξιοσημείωτης - κατά πληροφορίες του cretalive - χρηματικής αποζημίωσης στον παθόντα και με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία του τόπου κατοικίας τους τρεις φορές το μήνα, οι κατηγορούμενοι «κέρδισαν» την ελευθερία τους.

Η υπόθεση απασχόλησε και ΜΜΕ σε Καναδά και Ισλανδία

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε ξημερώματα της 16ης Ιουλίου του 2024 σε γνωστό μπαρ, εντός και εκτός μαγαζιού, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι μία υπόθεση που είχε απασχολήσει εκτενώς- και για καιρό- τα ΜΜΕ της χώρας αλλά και του εξωτερικού, σε Καναδά και Ισλανδία.



Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι στη διάσκεψη του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου που αποφάσισε την παραπομπή των τριών νεαρών κρητικών σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και αντικατέστησε με περιοριστικούς όρους την προσωρινή κράτηση των δύο προφυλακισμένων, ο Μανώλης Τρούλης ως πληρεξούσιος δικηγόρος του 50χρονου Ελληνοκαναδού δήλωσε ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου ότι «ο εντολέας του δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι των κατηγορουμένων».



Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ουσιαστικά επικυρώθηκε αυτό που φημολογούνταν εδώ και καιρό (και επιδιώκονταν εξ αρχής), ότι δηλαδή μεταξύ των δύο πλευρών έχει επέλθει «σασμός» που περιλαμβάνει και την οικονομική αποζημίωση του παθόντα για τις βλάβες που έχει υποστεί.