Επιτέθηκε με τσεκούρι στον φίλο της ενώ κοιμόταν και χαμογελούσε στη φωτογραφία της σύλληψής της

Στη φυλακή οδηγήθηκε η 23χρονη Lena Deoliveira από τη Βόρεια Ντακότα, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, πλησίασε τον φίλο της, Jonathan Granados, ενώ εκείνος κοιμόταν και τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα τσεκούρι. Αίσθηση προκαλεί η φωτογραφία της αφού συνελήφθη, με ένα ανατριχιαστικό χαμόγελο να διαγράφεται στο πρόσωπό της.

Η επίθεση συνέβη γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα, στις 5 Σεπτεμβρίου, μέσα σε ένα γκαράζ κοντά στο 700 block της College Street North στο Φάργκο, όπου διέμενε το ζευγάρι.

Όπως γράφει η Daily Mail, ο Granados μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο με ένα βαθύ τραύμα στο κεφάλι και τραύματα στα δάχτυλα - μερικά από τα οποία, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, είχαν ακρωτηριαστεί.

Ένας ανώνυμος μάρτυρας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν επίσης στο γκαράζ, αναγνώρισε τη Deoliveira ως την δράστιδα.

«Κοίταξε και είδε τη Lena να κατεβάζει το τσεκούρι. Δεν μπόρεσε να δει το σημείο όπου χτύπησε το τσεκούρι, αλλά άκουσε έναν ήχο σαν να έσπαγε ξύλο και αρχικά σκέφτηκε ότι χτύπησε το προσκέφαλο ή το κεφαλάρι», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα, σύμφωνα με το InForum.



Είπε στην αστυνομία ότι ξύπνησε από τις κραυγές του Granados και όταν έτρεξε προς τα εκεί, είδε ίχνη αίματος.



«Πιστεύει ότι υπήρξαν δύο χτυπήματα, επειδή όταν πλησίασε τον [Granados], φαινόταν ότι ένα ή δύο δάχτυλα του Johnny έλειπαν ή "κρέμονταν"», αναφέρουν τα έγγραφα. «Είδα αίμα και ένα σημάδι στο κρανίο του Johnny», πρόσθεσε ο μάρτυρας.



Μετά την άγρια επίθεση, η Deoliveira έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση, δύο ημέρες αργότερα στο κοντινό Moorhead της Μινεσότα, περίπου δύο μίλια από το Φάργκο.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στη φυλακή του Clay County και αργότερα εκδόθηκε στο Cass County, όπου ο δικαστής έθεσε την εγγύηση της στα 500.000 δολάρια.



Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η υπόθεση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα και στα φυσικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων του αίματος και των ανατριχιαστικών φωτογραφιών από τον τόπο του εγκλήματος, που δείχνουν το τραύμα στο κεφάλι και τα ακρωτηριασμένα δάχτυλα του Granados.

