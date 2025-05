Επιτυχής Διοργάνωση από το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο του USA Pavilion στη DEFEA 2025

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε, για 3η χρονιά, το Αμερικανικό Περίπτερο (USA Pavilion) στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας & Ασφάλειας DEFEA 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε 6-8 Μαΐου 2025, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo. Το USA Pavilion διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, με την συμμετοχή υψηλόβαθμων στρατιωτικών στελεχών και εκπροσώπων από την αμερικανική αμυντική βιομηχανία.

30 κορυφαίες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες παρουσίασαν στους επισκέπτες τις προηγμένες αμερικανικές αμυντικές προτάσεις σε όλα τις βαθμίδες της άμυνας. Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, μαζί με υψηλόβαθμους εκπροσώπους κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών άμυνας και ασφάλειας, τίμησαν με την παρουσία τους τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Το USA Pavilion συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πλήθους επισκεπτών, φορέων της αμυντικής βιομηχανίας, στρατιωτικών ηγεσιών και πολιτικών εκπροσώπων, αποδεικνύοντας τον καθοριστικό της ρόλο στον στρατηγικό διάλογο για την άμυνα, την ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα.

Η τελετή των εγκαινίων του περιπτέρου των ΗΠΑ στην DEFEA 2025 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαΐου στην είσοδο της Αίθουσας 4 της Έκθεσης, όπου βρίσκεται το περίπτερο των ΗΠΑ, από τους κ.κ. Νικόλαο Μπακατσέλο, Πρόεδρο, Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, κα Μαρία Όλσον , Επιτετραμμένη, Πρεσβεία των ΗΠΑ, Αθήνα, τον Στρατηγό κ. Δημήτριο Χούπη , Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τον Διοικητή Στρατηγό κ. Άντριου Πόπας , Διοίκηση Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ, την κα Σάντρα Λονγκ , Ανώτερη Σύμβουλος του Αναπληρωτή Βοηθού Γραμματέα του Στρατού για τις Αμυντικές Εξαγωγές και τη Συνεργασία (DASA DEC) και τον Τομ Κοραντέσκι , Βοηθός Εκτελεστικός Διευθυντής Προγράμματος, Διεθνώς, για Κοινό Εκτελεστικό Πρόγραμμα Εξοπλισμών και Πυρομαχικών των ΗΠΑ (JPEO A&A).

Η παρουσία ανώτατων αμερικανικών και ελληνικών κρατικών αξιωματούχων και διεθνών αποστολών κατέδειξε τη σημασία του USA Pavilion ως κόμβου διπλωματικού και βιομηχανικού αμυντικού διαλόγου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πολιτικά μηνύματα που εκπέμφθηκαν μέσω της διοργάνωσης, όπως:

Η ισχυρή δέσμευση για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας μέσω στρατηγικών συνεργασιών

Η ανάγκη για στενή διακρατική συνεργασία στην αντιμετώπιση νέων απειλών,

Η προώθηση της ειρήνης μέσα από την αποτροπή και την τεχνολογική υπεροχή.

USA PAVILION - Παράλληλες Δράσεις:

Συνεδριακή Εκδήλωση:

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, διοργανώθηκαν αρκετές θεματικές δράσεις, μεταξύ των οποίων μια εκδήλωση επίκαιρη και υψηλού επιπέδου με τίτλο:

New Prospects on Cybersecurity and Defense Industrial Cooperation, Investments an Extroversion τα ελληνικά «Νέες Προοπτικές για την Κυβερνοασφάλεια και τη Βιομηχανική Συνεργασία στον Αμυντικό Τομέα, Επενδύσεις και Εξωστρέφεια».

Στην εισήγησή του ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος, του Ελληνικού – Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου δήλωσε μεταξύ άλλων: "Ζούμε σε μια εποχή όπου οι απειλές έχουν επεκταθεί πέρα ​​από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα, στον ψηφιακό κόσμο. Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πλέον απλώς μια τεχνική ανησυχία - είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και οικονομικής επιβίωσης. Η προστασία κρίσιμων υποδομών απαιτεί επείγουσα, συντονισμένη δράση, στρατηγικές επενδύσεις και μια προοδευτική νοοτροπία."

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Εξωτερικών στην παρέμβασή του επισήμανε: «Στο σημερινό ασταθές και απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον, η άμυνα και η στρατηγική αυτονομία δεν είναι πλέον προαιρετικές — αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μια δύναμη υπεροχής στην άμυνα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, επενδύοντας ενεργά στην καινοτομία και ενισχύοντας τη βιομηχανική της βάση. Η κυβερνοασφάλεια, ειδικότερα, έχει γίνει ένας κρίσιμος πυλώνας της εθνικής ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν όλο και περισσότερο την Ευρώπη να αναλάβει πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνα, πρέπει να επιδιώξουμε μια πραγματική στρατηγική αυτονομία και να ενισχύσουμε τη βαθύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει αυτούς τους στόχους προωθώντας την αμυντική της βιομηχανία και προωθώντας την ουσιαστική διατλαντική και ενδοευρωπαϊκή συνεργασία.»

Ο Νόαμ Κατζ, Πρέσβης, Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ανέφερε: Ο κυβερνοχώρος έχει γίνει μια επιπλέον διάσταση της καθημερινότητάς μας—όπου πλέον ξεδιπλώνονται το εμπόριο, ο πολιτισμός, ακόμη και η αγάπη. Οδηγείται από την ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία και ενισχύει την ικανότητά μας να αμυνόμαστε. Ωστόσο, καθώς η εξάρτησή μας από τα ψηφιακά συστήματα αυξάνεται, αυξάνεται και η ευαλωτότητά μας σε κακόβουλες επιθέσεις. Κανένα έθνος δεν μπορεί να ασφαλίσει τον κυβερνοχώρο μόνο του. Η διεθνής συνεργασία δεν είναι απλώς σημαντική—είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συλλογικής μας ασφάλειας και ανθεκτικότητας.»

Χορηγοί της Εκδήλωσης New Prospects on Cybersecurity and Defense Industrial Cooperation, Investments an Extroversion ήταν η ΔΕΗ και η Rafael Advanced Defense Systems

Σεμινάρια – Παρουσιάσεις:

USA Pavilion Exhibitors Breakfast Briefing: Ενημέρωση των εκθετών σχετικά με το πολιτικό, οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Στην συνάντηση έγινε και επισκόπηση του ελληνικού αμυντικού κλάδου και αναφορά στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις διεθνείς και τις αμερικανικές εταιρείες.

Ο Robert Raymond, Director of Business Development - Electronic Warfare της L3Harris ενημέρωσε τα ΜΜΕ στην αίθουσα σεμιναρίων του USA Pavilion, σχετικά με πρόγραμμα Viper Shield της L3Harris.

Colonel Glenn McCartan, European Defense Engagement Liaison, Defense Innovation Unit (DIU), έκανε διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα Silicon Valley Meets the Situation Room: Accelerating Security Through Innovation.

Ο Πάνος Ξενοκώστας, President & CEO of ONEX Shipyards & Technologies Group) έκανε παρουσίαση στην αίθουσα σεμιναρίων του USA Pavilion, με θέμα National Vessel Can Become a Reality (Description: 70% Hellenic Industrial Participation - Export-Oriented Shipbuilding Production Lines).

H Tiziana Cotugno, VP of Business Development της L3Harris, παρουσίασε τα βασικά προγράμματα και τις δραστηριότητες της L3Harris για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Joseph Brooks, Senior Executive Director, Regional Sustainment Framework in the Office of the Deputy Assistant Secretary for Product Support, έκανε διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα Regional Sustainment program.

Thomas Coradeschi, Assistant Program Executive Officer International for the U.S. Joint Program Executive Office Armaments & Ammunition (JPEO A&A) έκανε παρουσίαση στην αίθουσα σεμιναρίων του USA Pavilion, με θέμα Engineering Collective Overmatch: JPEO A&A and Global Armaments Partnerships

Ανακοίνωση της διοργάνωσης του Ελληνικού Περιπτέρου - Hellenic Pavilion στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων AUSA 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί 13-15 Οκτωβρίου 2025 στη Washington. To Hellenic Pavilion διοργανώνεται με την υποστήριξη του Enterprise Greece, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ)

Η επιτυχία του USA Pavilion επιβεβαιώνει τον ρόλο των ΗΠΑ ως πυλώνα αμυντικής σταθερότητας και τεχνολογικής εξέλιξης στην ευρύτερη περιοχή. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες σε όλους τους εκθέτες, συμμετέχοντες και υποστηρικτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Εκδήλωση δικτύωσης:

H δεξίωση του Αμερικανικού Περιπτέρου – USA Pavilion πραγματοποιήθηκε στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ προς τιμήν των εκθετών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του , ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ανακοίνωσε την δημιουργία Νέας Επιτροπής Άμυνας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου υπό την Προεδρία του κ. Νίκου Παπάτσα, Senior Partner EFA GROUP και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, Άμυνας & Ασφάλειας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α). Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο μέσω των επιτροπών που έχει θεσπίσει, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους κλάδους που αφορούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών του δημιουργώντας τους απαραίτητους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Xoρηγοί του USA PAVILION:

Lockheed Martin, Strategic Sponsor | Aeroservices, Platinum Sponsor | Onex Technology Systems & Business Solutions Inc., Platinum Sponsor | L3Harris, Gold Sponsor | State Int’l Development Organization (SIDO), Gold Sponsor | General Automics Aeronautical, Silver Sponsor | Pratt & Whitney, an RTX Business, USA Pavilion Seminar Area Sponsor

Εκθέτες του USA PAVILION:

Aeroservices | Air Industrial | AK Aviation | Aviation Procurement Systems (APS) | BAE | Echodyne | General Atomics Aeronautical | JGE International Company | L3Harris | Lockheed Martin | Martin-Baker Aircraft Co. | Northrop Grumman | Night Vision Technology Solutions Inc. | Onex Technology Systems & Business Solutions Inc. | Pratt & Whitney, an RTX Business | Redcom | S3 Aerodefense | Shield AI | State Int’l Development Organization (SIDO) – Group participation: Automation Design & Solutions – CITE Armored – EWR Radar – Rite-Kem – The Great State of Mississippi | Textron Aviation | The Vigilis Group | Maxar-Total View