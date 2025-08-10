«Έπρεπε να μιλάμε στο αιδοίο μας»: Πως γυναίκα σε καταφύγιο οργασμού βρήκε τη σεξουαλικότητάς της

Κάπου στην έρημο της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ υπάρχει ένα καταφύγιο το οποίο υπόσχεται τη σεξουαλική επαγρύπνηση. Το Back to Body Sex Retreat στο Εθνικό Πάρκο Joshua Tree είναι αφιερωμένο στις γυναίκες που ψάχνουν να βρουν ξανά τη χαμένη τους σεξουαλική διάθεση.

Στο παραπάνω καταφύγιο οι επισκέπτες πρέπει να πληρώσουν περίπου 15.000 δολάρια για να ζήσουν το πλήρες πακέτο των 7 ημερών. Ωστόσο, μια αρθρογράφος Jana Hocking βρέθηκε στο «καταφύγιο των οργασμών» δίνοντας περίπου 1.300 δολάρια για μόλις τρία βράδια.

Η Jana περιέγραψε, σε δημοσίευμα του New York Post, λεπτομερώς τι έζησε.

Οι πρώτες εντυπώσεις της Jana

Ξεκινώντας αναφέρει «πως δεν πρόκειται για απλά συνεχόμενους οργασμούς αλλά για μια σεξουαλική... επαγρύπνηση και για τις 16 γυναίκες που συμμετείχαν μαζί της στο τριήμερο».

Η Jana μιλώντας για τα όσα έζησε στο «καταφύγιο οργασμού», ανέφερε: «Νόμιζα ότι θα ήταν γεμάτο με εξωστρεφείς ανθρώπους που θα ήταν αλλόκοτοι, αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν ήταν έτσι».

Και συνέχισε: «Είδα κάθε λογής ανθρώπους, κάθε ηλικίας και με μοναδική επιθυμία να βιώσουν σέξι ξανά. Υπήρχαν γυναίκες που έπρεπε να μάθουν πώς να απολαμβάνουν ξανά το σεξ, κάτι που ήταν αρκετά σπαρακτικό. Δεν ξύπνησαν μια μέρα και είπαν "Θα πάω να το κάνω", κάποιες φορές λόγω των συνθηκών χάνουμε τα εργαλεία να ξαναβρούμε την αυτοπεποίθησή μας».

backtothebody.org

Ερωτικό παιχνίδι, ταντρικό διαλογισμό και ζωντανές επιδείξεις

Η Jana μίλησε για το ήθος του καταυλισμού και είπε ότι στόχος του ήταν να διδάξει στις γυναίκες ότι πρέπει να βάζουν τις σεξουαλικές ανάγκες τους πάνω απ' όλα. Περιγράφοντας την πρώτη άσκηση, ανέφερε ότι κάθε γυναίκα έπρεπε να εξηγήσει γιατί βρέθηκε στο καταφύγιο, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό ήταν περίπου το μόνο ήρεμο πράγμα που έκαναν.

Η οικοδέσποινα και ιδρύτρια Pamela Marsden μαζί με την ομάδα των βοηθών της «υποσχέθηκαν» πιστοποιημένους εκπαιδευτές του σεξ, ερωτικό παιχνίδι, διαδραστικά εργαστήρια, ταντρικό διαλογισμό, ακόμη και ζωντανές επιδείξεις. «Ήταν σαν το μάθημα σεξουαλικής αγωγής των ονείρων ενός καυτού εφήβου», εξηγεί η Jana.

«Έπρεπε να κρατάμε τα αιδοία μας και να κουνιόμαστε πέρα δώθε, είτε γυμνές είτε με τα εσώρουχά μας. Επίσης, έπρεπε να μιλάμε στο αιδοίο μας και να του λέμε τι θέλουμε, ποιοι θέλαμε να είμαστε και ποιοι ήταν οι στόχοι μας», είπε στη συνέχεια η δημοσιογράφος.

Τα συμπεράσματα της Jana

Άλλες ασκήσεις περιελάμβαναν μορφές δουλείας, αισθητηριακή στέρηση και διαφορετικές μορφές αγγίγματος από τους βοηθούς. Σε μια άσκηση, η Marsden έφτασε σε οργασμό από έναν άνδρα βοηθό μετά από μισή ώρα προκαταρκτικών παιχνιδιών μπροστά στους συμμετέχοντες.

Η Jana παραδέχθηκε ότι ήταν η μόνη στο καταφύγιο που δεν έφτασε σε οργασμό αλλά δήλωσε πως «είχα βγει τόσο πολύ έξω από τη ζώνη άνεσής μου αλλά έφυγα δυναμωμένη, εμπνευσμένη από γυναίκες που έπαιρναν στα σοβαρά την ηδονή τους και την ανακτούσαν με τους δικούς τους όρους» συμπληρώνει και προσθέτει ότι «και αν υπάρχει ένα πράγμα που έμαθα: Οι γυναίκες δεν χάνουν την επιθυμία τους με την ηλικία. Απλώς χάνουμε την πρόσβαση σε αυτήν. Αλλά όπως μας υπενθύμισε η Πάμελα: Η ίδια της η μητέρα είχε τον τελευταίο της οργασμό στα 96 της».

