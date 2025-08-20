Έψαχνε τον έρωτα με 17χρονη Κινέζα και κατέληξε... σκλάβος στην Μιανμάρ

Ούτε κάποιος ευφάνταστος σεναριογράφος μαύρων κωμωδιών δεν θα μπορούσε να συλλάβει την πραγματική ιστορία με «πρωταγωνιστή» και θύμα έναν 19χρονο Κινέζο.

Ο νεαρός πήγε για ταξίδι στην Ταϊλάνδη με την 17χρονη σύντροφό του και αυτή τον πούλησε για σκλάβο στη Μιανμάρ. Την ιστορία και την οικογενειακή περιπέτεια αποκάλυψε η αδελφή του 19χρονου θύματος. Όπως είπε η νεαρή Κινέζα, ο 19χρονος αδελφός της, πίστευε ότι είχε βρει τον έρωτα της ζωής του στα μάτια της 17χρονης, την οποία είχε γνωρίσει σε νυχτερινό κέντρο το 2024.

Η κοπέλα εμφανιζόταν στα social media με φανταχτερά ρούχα και τσάντες γνωστών σχεδιαστών (που στη συνέχεια αποδείχτηκαν απομιμήσεις) ενώ παρουσίαζε τον εαυτό της ως γόνο πλούσιας οικογένειας στη Μιανμάρ λέγοντας ότι οι γονείς της είναι διαχειριστές επενδύσεων για επιχειρήσεις.

Το ονειρικό ταξίδι έγινε εφιάλτης

Η 17χρονη έπεισε τον ανυποψίαστο 19χρονο να πάνε ένα ταξίδι στην εξωτική Ταϊλάνδη και μάλιστα με την υποσχετική ότι θα του βρει δουλειά.

Έτσι τον περασμένο Φεβρουάριο ο 19χρονος αποφάσισε να πάει το ταξίδι αυτό στην Μπανγκόγκ, κρυφά από την οικογένειά του, η οποία το ανακάλυψε μόνο όταν είδε φωτογραφίες στα social media.

Ωστόσο, στην Ταϊλάνδη τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε ο νεαρός Κινέζος όταν η ανήλικη τον παρέσυρε στα σύνορα Ταϊλάνδης-Μιανμάρ και τον εγκατέλειψε. Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε ένας ένοπλος, του πήρε διαβατήριο και τηλέφωνο και τον συνόδευσε σε ένα κτήριο στη Μιανμάρ.

Εκεί, του ξύρισαν το κεφάλι και τον ανάγκασαν να εργάζεται 16 με 20 ώρες την ημέρα. Όταν, μάλιστα, δεν κατάφερνε να πετύχει τους στόχους, τον χτυπούσαν με μεταλλική ράβδο, τον κλείδωναν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και συχνά τον άφηναν χωρίς φαγητό. Ήταν τέτοια η κακοποίηση που υπέστη ο 19χρονος ώστε μετά από μερικούς μήνες να χάσει ακόμη και την ακοή του.

Ζητούσαν λύτρα για να τον ελευθερώσουν

Το επόμενο βήμα της περιπέτειας του 19χρονου αφορούσε τον εκβιασμό που έκαναν τα άτομα που τον κρατούσαν για να τον αφήσουν ελεύθερο.

H οικογένειά του χρειάστηκε να πληρώσει 40.000 ευρώ για αφεθεί ελεύθερος ο νεαρός Κινέζος και να επιστρέψει στο σπίτι του τον Ιούνιο, μετά από τέσσερις μήνες αιχμαλωσίας.

Εν τω μεταξύ, η 17χρονη συνελήφθη κατά την επιστροφή της στην Κίνα, μετά από 10 ημέρες παραμονής στην Ταϊλάνδη και τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη.

Η οικογένεια του θύματος, σύμφωνα με την οποία ο 19χρονος εξακολουθεί να υποφέρει από εφιάλτες, ελπίζει ότι στην 17χρονη θα επιβληθεί η μέγιστη ποινή για την προδοσία της.