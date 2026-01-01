Επτά στάσεις για πρωτοχρονιάτικη βόλτα στη γιορτινή Αθήνα – Από καφέ και φαγητό μέχρι ποτό και χορό

Το 2026 ήρθε και τα σχέδια για την Πρωτοχρονιά, την πρώτη ημέρα του, βρίσκονται ήδη στο τραπέζι. Το μόνο ερώτημα που μένει είναι το πού και το πώς.



Η Αθήνα φορά τα γιορτινά της, με πολύχρωμα φωτάκια, στολισμένους δρόμους, χριστουγεννιάτικα δέντρα και μουσικές που δημιουργούν από την πρώτη στιγμή εορταστική ατμόσφαιρα. Η πόλη προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να τη ζήσουν, έστω και για μια χαλαρή βόλτα.



Οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν κάθε διάθεση και κάθε πορτοφόλι. Από ήσυχες συναντήσεις για καφέ ή φαγητό, μέχρι γλυκές στάσεις, ποτό και χορό για όσους θέλουν να υποδεχτούν το νέο έτος εκτός σπιτιού, η Αθήνα προσφέρει εναλλακτικές χωρίς τέλος για την πρωτοχρονιάτικη έξοδο.