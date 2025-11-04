Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας» - Ποιους αφορά και πώς λειτουργεί

Μέχρι τώρα η λέξη «Τειρεσίας» όταν έμπαινε δίπλα στη λέξη «οφειλές», δημιουργούσε μόνο αρνητικά συναισθήματα. Το νέο μητρώο που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών ωστόσο, έρχεται να το αλλάξει αυτό. Ο λεγόμενος «Λευκός Τειρεσίας» θα μπει το επόμενο διάστημα στη ζωή μας και έρχεται για να επιβραβεύσει τους συνεπείς οφειλέτες.



«Πρόκειται για ένα καινούργιο μητρώο, που αναμένεται να δημιουργηθεί από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών. Είναι κάτι που συζητείται από την αρχή της χρονιάς. Δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά πλησιάζουμε στη δημιουργία του. Το συγκεκριμένο μητρώο θα απευθύνεται σε φορολογούμενους, οι οποίοι είναι συνεπείς», εξηγεί στο «Action τώρα» του Action 24, η φοροτεχνικός Μάρα Μεθενίτη.

Σύμφωνα με την ίδια, οι συνεπείς οφειλέτες θα μπορούν να διεκδικήσουν μειωμένα επιτόκια σε περίπτωση που επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έχουν τη δυνατότητα για αυξημένη έκπτωση, σε περίπτωση που επιθυμούν την εφάπαξ εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Εξετάζεται εξάλλου και η αύξηση των 24 δόσεων που ισχύουν μέχρι τώρα για τους φορολογούμενους.



Το νέο μητρώο θα αφορά όλους όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και δεν αφήνουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

«Το τελευταίο διάστημα τα ληξιπρόθεσμα έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα. Το υπουργείο θέλει οπωσδήποτε να πάρει μέτρα και να επιβραβεύσει αυτούς τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησαν και κατάφεραν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους», εξηγεί η φοροτεχνικός.



Όπως επεσήμανε, η ενημέρωση θα είναι αυτόματη. Τα ΑΦΜ θα ενημερώνονται απευθείας από την ΑΑΔΕ και ο φορολογούμενος δεν θα χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια για να αποκτήσει τα οφέλη.