Έρχεται το 3ο Kilkis Rally Cross στις 18-19 Οκτωβρίου 2025

Με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησαν οι διοργανωτές του αγωνιστικού διημέρου του 3ου Kilkis Rally Cross, 4ο Γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ξεκίνησε η αγωνιστική εβδομάδα που διοργανώνουν, ο Δήμος Κιλκίς, η ΟΜΑΕ, και ο Σύλλογος ΧΩ.ΜΑ. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Rally Cross είναι ενταγμένο στο επίσημο Καλεντάρι της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ). Τα τελευταία χρόνια δε, το εντυπωσιακό αγώνισμα του Rally Cross, συγκεντρώνει πάνω του εκτός από τεχνολογία και εξέλιξη, αρκετούς οπαδούς οι οποίοι απολαμβάνουν ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο δεξιότητα που προσφέρουν δωρεάν οι αθλητές – οδηγοί του.

Η συνέντευξη Τύπου έγινε στην Αίθουσα «Νικόλαος Γερμανός» εντός της ΔΕΘ. Οικοδεσπότης όλων, ο Δήμος Κιλκίς, με επικεφαλής τον πρώτο πολίτη της πόλης, Δήμαρχο Δημήτρη Κυριακίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στηρίζει τον θεσμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Rally Cross, αναδεικνύοντας τα οφέλη του μηχανοκίνητου αθλητισμού & του Αθλητικού Τουρισμού στην τοπική κοινωνία.

«Για όλους εμάς που ζούμε τον παλμό του Kilkis Rally Cross από τα πρώτα του βήματα, βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα βρίσκει τον δρόμο του, σε έναν επιτυχημένο θεσμό με απήχηση σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας αγώνας θεάματος, τεχνικής, πάθους, του Μηχανοκίνητου αθλητισμού, και ευγενούς άμιλλας ταυτόχρονα. Μια διοργάνωση που δίνει την ευκαιρία στους διαγωνιζόμενους να δείξουν το ταλέντο και τις αγωνιστικές τους δεξιότητες, που φέρνει αθλητές και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, ενισχύει την τοπική μας οικονομία, και βοηθά παράλληλα στην εξωστρέφεια της περιοχής» δήλωσε ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτριος Κυριακίδης.

«Αγαπητοί εκπρόσωποι του Τύπου, διαδώστε όπου μπορείτε αυτό το άθλημα το οποίο φέρνει τουρισμό στις επαρχιακές πόλεις! Έτσι μπορούμε να ζήσουμε από κοντά, η ΟΜΑΕ, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, και η ανάδειξη αυτών των δραστηριοτήτων». Εκ μέρους της ΟΜΑΕ ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Δήμο Κιλκίς που στήριξε τον Σύλλογο ΧΩ.ΜΑ. ,στη δημιουργία αυτής της χωμάτινης πίστας που φιλοξενεί τα νέα ταλέντα του αύριο, τα οποία μέσα από τους αγώνες διδάσκονται την οδική ασφάλεια και το ήθος» είπε ο Εκπρόσωπος της ΟΜΑΕ Φώτης Χαρατάσιος.

«Το 3ο ΚΙΛΚΙΣ Ralky Cross είναι μια γιορτή πάθους και τεχνικής, η οποία κάθε χρόνο κερδίζει περισσότερους φίλους. Θέλω να ευχαριστήσω Θερμά τον Δήμαρχο Δημήτριος Κυριακίδη, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα τον Μηχανοκίνητο Αθλητισμό, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το ταξίδι της η διοργάνωση του Rally Cross, που στόχο έχει την ανάδειξη του τόπου μέσα από τον Μηχανοκίνητο Αθλητισμό. Προσκαλούμε τους φίλους των αγώνων Rally Cross να έρθουν στους αγώνες, να ζήσουν από κοντά την Αδρεναλίνη των crosscars, γιατί η ταχύτητα όταν έχει πάθος και ασφάλεια, γίνεται γιορτή» δήλωσε ο Πρόεδρος Συλλόγου ΧΩ.ΜΑ ΚΙΛΚΙΣ Αναστάσιος Αβραμίδης.

Η χωμάτινη πίστα βρίσκεται στην Αργυρούπολη Κιλκίς, έχει διαμορφωθεί καταλλήλως, με ανάλογες χωματουργικές εργασίες, οι οποίες σκοπό έχουν την ανάδειξη των συναρπαστικών δυνατοτήτων των οδηγών. Η πίστα εκτός των άλλων, έχει χαρακτηριστεί από τους οδηγούς που συμμετέχουν, ως μία από τις καλύτερες του είδους στην χώρα μας, για αγώνες Rally Cross.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Για πρώτη φορά φέτος στο πλαίσιο των Παράλληλων Εκδηλώσεων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 3ου Kilkis Rally Cross, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 το πρωί, ο Δήμος Κιλκίς με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Κιλκίς, διοργανώνουν Ημερίδα Ενημέρωσης για τους μαθητές Λυκείων του Κιλκίς με θέμα: «Οδηγική Συμπεριφορά &Ασφάλεια», στο Συνεδριακό Κέντρο Κιλκίς.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης για την Οδική Ασφάλεια περιλαμβάνει:

Χαιρετισμό του Δημάρχου Κιλκίς Δημήτριου Κυριακίδη

Ομιλία του Διοικητή Τροχαίας Κιλκίς Ευστάθιου Κουρτίδη με θέμα: Ο νέος Κ.ΟΚ.

Συζήτηση.

Ομιλία, με θέμα την «Εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών», από τον Μηχανολόγο Μηχανικό & Εκπαιδευτή Οδηγών Θεόδωρο Αναστασοβίτη.

Συζήτηση

Διάλειμα

Ομιλία με Θέμα: «Κινητό και οδήγηση» από την οδηγό αγώνων Όλγα Μέρμηγκα

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα : «Ακούγοντας τα παιδιά, τους οδηγούς του αύριο».

Το συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο Δημοσιογράφος Παντελής Τζερτζεβέλης.

Το πρόγραμμα των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

10:00 Τεχνικός έλεγχος

13:30 Κατατακτήριοι αγώνες

13:30 - 17:00 Προκριματικοί αγώνες

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

11:00 Προκριματικοί αγώνες

12:00 Ημιτελικοί αγώνες

13:00 Τελικοί αγώνες



Την ευθύνη της παρουσίασης και των αποτελεσμάτων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 3o Kilkis Rally Cross, θα αναλύει σε όλη τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, η οδηγός αγώνων & Mentor FIA Όλγα Μέρμηγκα.

Το ραντεβού των 25 αγωνιζόμενων έχει κλειστεί για το πρωί του Σαββάτου, στην χωμάτινη πίστα της Αργυρούπολης του Κιλκίς, όπου στις 10:00 το πρωί, ξεκινά ο τεχνικός Έλεγχος και ακολουθούν τα χρονομετρημένα.