Ερέτρια: Λιποθύμησε ιερέας κατά την διάρκεια της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης 9 Απριλίου κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων, όταν ο ιερέας του ναού της Παναγίας Παραβουνιώτισσας στην Ερέτρια, πατέρας Χαράλαμπος Ραμαντανάκης, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, η ακολουθία διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι πιστοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα στο σημείο. Ο ιερέας, ο οποίος στο μεταξύ είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για προληπτικές εξετάσεις.

Ο πατέρας Χαράλαμπος, περίπου 55 ετών και πατέρας 11 παιδιών, αντικαταστάθηκε από άλλον ιερέα, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η ακολουθία.