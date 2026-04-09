Ελλάδα Ερέτρια Εύβοια Ιερέας λιποθυμία Local News

Ερέτρια: Λιποθύμησε ιερέας κατά την διάρκεια της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων

Ο ιερέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για προληπτικές εξετάσεις ενώ τη λειτουργία συνέχισε ένας άλλος ιερωμένος.

Πηγή: eviaonline.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης 9 Απριλίου κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων, όταν ο ιερέας του ναού της Παναγίας Παραβουνιώτισσας στην Ερέτρια, πατέρας Χαράλαμπος Ραμαντανάκης, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, η ακολουθία διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι πιστοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα στο σημείο. Ο ιερέας, ο οποίος στο μεταξύ είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για προληπτικές εξετάσεις.

Ο πατέρας Χαράλαμπος, περίπου 55 ετών και πατέρας 11 παιδιών, αντικαταστάθηκε από άλλον ιερέα, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η ακολουθία.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader