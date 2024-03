Άνθρωποι στους οποίους εντοπίζονται μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού σε κάποιο κεντρικό αιμοφόρο αγγείο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν καρδιολογικά προβλήματα ή να πεθάνουν σύμφωνα με επιστημονική μελέτη.

Τα πλαστικά βρίσκονται σχεδόν παντού όπως συσκευασίες τροφίμων, ελαστικά, ρούχα, αντλίες νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διασπείρονται μικροσκοπικά τμήματα πλαστικού στο περιβάλλον τα οποία στη συνέχεια ενδέχεται να μπουν στον ανθρώπινο οργανισμό είτε από την εισπνοή είτε από την κατάποσή τους.

Μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 200 ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση έδειξε πως σχεδόν το 60% είχε σε κάποια κεντρική αρτηρία μικροπλαστικά ή ακόμα και νανοπλαστικά.

Εκείνοι που είχαν μικροπλαστικά και τελικά υποβλήθηκαν σε επέμβαση είχαν 4,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να πάθουν έμφραγμα, εγκεφαλικό ή να πεθάνουν ακαριαία περίπου 34 μήνες μετά το χειρουργείο από εκείνους που οι αρτηρίες τους δεν είχαν πλαστικά.

«Αυτή η έρευνα θα αποτελέσει τη βάση για περισσότερες έρευνες σε όλο τον κόσμο για να εκτιμηθεί σε πραγματικό μέγεθος ο κίνδυνος που προκαλούν τα μικροπλαστικά ή τα νανοπλαστικά», αναφέρει ο Ρόμπερτ Μπρούκ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Wayne του Ντιτρόιτ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα στο Scientific American.

Ωστόσο ο ίδιος σημειώνει πως η έρευνα που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο The New England Journal of Medicine, στις 6 Μαρτίου δεν εξετάζει και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των χειρουργηθέντων, η οποία ενδεχομένως να είχε καταπονήσει την υγεία τους σε συνδυασμό με τα πλαστικά.

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει μικροπλαστικά σχεδόν παντού όπου κι αν έχουν ερευνήσει. Σε ωκεανούς, μέδουσες, στο μητρικό γάλα, στο πόσιμο νερό, ακόμα και στις σταγόνες της βροχής.