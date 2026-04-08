Γνώμες Πολιτική ΕΡΤ Γιάννης Παναγόπουλος ΓΣΕΕ

ΕΡΤ και Κακούσης θα καταλήξουν στα δικαστήρια - Εξώδικο του δημοσιογράφου

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Στα δικαστήρια θα καταλήξουν, όπως όλα δείχνουν, η ΕΡΤ και ο Γιώργος Κακούσης του οποίου το όνομα ενεπλάκη αρχικά στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου. 

Και αυτό γιατί ο δημοσιογράφος, όπως έμαθα, έστειλε εξώδικο στη δημόσια τηλεόραση η οποία υποστηρίζει πως ήταν ο ίδιος που πήρε την πρωτοβουλία να αποχωρήσει από την Αγία Παρασκευή μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. 

Από την πλευρά του ο κ. Κακούσης επιμένει ότι η δημόσια τηλεόραση περίπου «διαφήμισε» τη διακοπή της συνεργασίας μαζί του λίγες ώρες- και σχεδόν ακαριαία -από τη στιγμή που η υπόθεση Παναγόπουλου έγινε γνωστή. 

Δεν ξέρω εάν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία- υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες - γνωρίζω όμως πως τις προηγούμενες ημέρες έγιναν συναντήσεις του δημοσιογράφου με υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης - συναντήσεις που όμως δεν... πήγαν καλά ως προς το αποτέλεσμά τους και έτσι όπως όλα δείχνουν οι δυο πλευρές ίσως χρειαστεί να ξεκαθαρίσουν τους «λογαριασμούς» τους ενώπιον της δικαιοσύνης. 

