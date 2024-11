Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 54-44 (3η περιοδ.) – Η σκληρή δοκιμασία των «πράσινων» στο Βελιγράδι

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Novi Sad. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.



Panathinaikos BC AKTOR expresses their sorrow for the tragedy at the Novi Sad railway station. Heartfelt condolences to the… pic.twitter.com/rKqZOwY1ue