«Έσκασε» ο Κουτσούμπας

Και ξαφνικά η θερμοκρασία στην Ολομέλεια ανέβηκε. Κατά κυριολεξία, γι’αυτό μην πάει ο νους σας στην πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του επί του μεταναστευτικού νομοσχεδίου άρχισε εμφανώς να δυσανασχετεί, δίχως να μπορεί να αντιληφθεί κανείς την πηγή της ενόχλησης.



Το μυστήριο λύθηκε στο τέλος της ομιλίας του όταν ο γενικός γραμματέας μαρτύρησε τι… μπελάς τον βρήκε επάνω στο βήμα.



«Ο κλιματισμός δεν πάει καλά! Ιδρώσαμε!», είπε με χαλαρή διάθεση, με τον «κόκκινο» προεδρεύοντα εκείνη την ώρα, Γιώργο Λαμπρούλη, να… απολογείται.



«Έχετε δίκιο! Μειώσαμε την ένταση επειδή έγιναν παράπονα από συναδέλφους ότι κρυώνουν. Θα βρούμε μια… μέση θερμοκρασία», είπε, με τους βουλευτές να αστειεύονται μεταξύ τους για το θερμό μικροκλίμα της αίθουσας.



Με άλλα άλλο, τον… έσκασαν τον Κουτσούμπα!