Έσβησε το κινητό από υπερθέρμανση: Πώς να το προστατεύσεις όταν είσαι στην παραλία

Πόσες φορές δεν έχουμε έρθει στην άβολη θέση όταν είμαστε στην παραλία και διαπιστώνουμε ότι το κινητό μας «ψήθηκε από τον ήλιο;

Όπως όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές, έτσι και τα κινητά τηλέφωνα λόγω της φύσης των απαρτίων τους είναι ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικά τα smartphones με τις μεγάλες επιφάνειες που καταλαμβάνουν οι οθόνες τους μπορούν πολύ εύκολα να ανεβάσουν θερμοκρασία τραβόντας τις ηλιακές ακτίνες.

Αν και τα smartphones έχουν δικλείδες ασφάλειας και απενεργοποιούνται αυτόματα όταν ανεβάσουν θερμοκρασία, ώστε να μην καταστραφούν, η έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή και -μακροχρόνια- να τα καταστρέψει.

Οι 3 απλές κινήσεις που σώζουν τη μπαταρία

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τις ηλεκτρονικές μας συσκευές. Το κινητό μας τηλέφωνο, ειδικά, κινδυνεύει από την υπερθέρμανση, η οποία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη μπαταρία ή ακόμα και να μειώσει δραματικά τη διάρκεια ζωής της.

Ωστόσο, υπάρχουν απλές και αποτελεσματικές κινήσεις που μπορείς να κάνεις για να προστατέψεις το smartphone σου από τη ζέστη.

1. Κράτησέ το μακριά από τον ήλιο

Αυτή είναι η πιο βασική και σημαντική κίνηση. Ποτέ μην αφήνεις το κινητό σου εκτεθειμένο στον άμεσο ήλιο, είτε στην παραλία, είτε στο ταμπλό του αυτοκινήτου, είτε σε ένα τραπέζι στον κήπο. Η θερμοκρασία της συσκευής μπορεί να ανέβει σε επικίνδυνα επίπεδα πολύ γρήγορα. Προτίμησε να το έχεις μέσα στην τσάντα σου, σε μια τσέπη ή σε κάποιο σκιερό μέρος.

2. Απόφυγε τη χρήση του κατά τη φόρτιση

Όταν φορτίζεις το κινητό, η μπαταρία του παράγει θερμότητα. Αν το χρησιμοποιείς ταυτόχρονα για gaming, streaming βίντεο ή άλλες απαιτητικές εφαρμογές, η θερμοκρασία του ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, κάτι που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία της μπαταρίας. Φόρτισε το τηλέφωνό σου σε δροσερό περιβάλλον και, αν είναι εφικτό, άφησέ το στην άκρη μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.

3. Βγάλε τη θήκη του

Οι περισσότερες θήκες κινητών, ειδικά οι πιο χοντρές ή πλαστικές, λειτουργούν ως θερμομονωτές. Αυτό σημαίνει ότι παγιδεύουν τη θερμότητα που παράγει η συσκευή και δεν την αφήνουν να διαχυθεί στο περιβάλλον. Όταν νιώθεις ότι το κινητό σου ζεσταίνεται υπερβολικά, βγάλε τη θήκη του για λίγα λεπτά. Αν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο με υψηλή θερμοκρασία, ίσως είναι καλύτερα να το χρησιμοποιείς χωρίς τη θήκη για να αναπνέει.

Με αυτές τις απλές κινήσεις, μπορείς να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σου και να εξασφαλίσεις ότι το κινητό σου θα λειτουργεί απρόσκοπτα όλο το καλοκαίρι.