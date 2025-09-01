ΕΤΑΔ: Νέος Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Πολίτης

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της, καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Πολίτης, ενώ ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος ορίζεται ως νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο στη θέση του κ. Θεόδωρου Γκλαβά, η θητεία του οποίου έληξε.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ έχει ως εξής (με θητεία έως 30/08/2028):



Δημήτριος Πολίτης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Ηρώ Χατζηγεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Άννα Σαΐπη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Μαρία Ιωαννίδου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Μάρθα Καββαθά, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Ιωάννης Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Ανθούλα (Ανθή) Τροκούδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Χατζηγεωργίου δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον κ. Δ. Πολίτη και τον κ. Ι. Κωστόπουλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τους ευχόμαστε ολόψυχα μια επιτυχημένη και παραγωγική θητεία. Η εξειδίκευση, η εμπειρία και οι ικανότητές τους θα ενισχύσουν σημαντικά την εταιρική διακυβέρνηση της ΕΤΑΔ, θα συνδράμουν στον υπό εξέλιξη μετασχηματισμό της εταιρείας και θα υποστηρίξουν περαιτέρω τη νέα στρατηγική μας που έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας και την αποδοτικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Στόχος μας παραμένει η ανάπτυξη σημαντικών ακινήτων και υποδομών, καθώς και η ολοκλήρωση έργων στρατηγικής σημασίας – πάντα προς όφελος της κοινωνίας και της χρηματοοικονομικής απόδοσης της εταιρείας».



Ο νέος Πρόεδρος της ΕΤΑΔ, κ. Πολίτης ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά και τιμή αναλαμβάνω την θέση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΤΑΔ, έχοντας παράλληλα βαθιά συναίσθηση της ευθύνης του έργου που θα πρέπει να υλοποιηθεί και του ρόλου που διαδραματίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια με βάση τις διεθνείς καλές πρακτικές και τους σύγχρονους κανόνες διακυβέρνησης. Με σταθερές αξίες, όπως η διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής, της λογοδοσίας και της διαφάνειας, με κοινό στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση των ακινήτων της ΕΤΑΔ και με σεβασμό στους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας, προσβλέπουμε σε ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα».



Η Διοίκηση της ΕΤΑΔ ευχαριστεί θερμά το απερχόμενο μέλος του Δ.Σ., κ. Θεόδωρο Γκλαβά, για τη συνεργασία και τη συμβολή του στο έργο της εταιρείας.