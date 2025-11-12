Εταιρεία ενοικιάσεων πτώχευσε και πελάτες ξενοδοχείου εγκαταλείπουν άρον άρον τα δωμάτιά τους

Η εταιρεία βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων Sonder ανακοίνωσε, σήμερα, Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, ότι σκοπεύει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης, μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Marriott International ότι η συμφωνία αδειοδότησης μεταξύ των δύο εταιρειών είχε λήξει.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2024, επέτρεπε την κράτηση ξενοδοχείων Sonder μέσω της ιστοσελίδας Bonvoy της Marriott και θεωρήθηκε ευρέως ως σωτηρία για την εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας Covid-19 και μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης SPAC το 2022.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, η Marriott ανέφερε ότι η 20ετής συμφωνία αδειοδότησης «δεν ισχύει πλέον», αναφέροντας ως λόγο την «αθέτηση υποχρεώσεων» εκ μέρους της Sonder.



Από την πλευρά της, η Sonder ανέφερε ότι «κατέβαλε προσπάθειες» για να βελτιώσει τα οικονομικά της εταιρείας μετά την ανακοίνωση της Marriott, χωρίς αποτέλεσμα. «Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ανεπιτυχείς προσπάθειες και την οικονομική κατάσταση της [Sonder], το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τη δύσκολη απόφαση να διακόψει τις δραστηριότητες και να προχωρήσει αμέσως σε εκκαθάριση της αμερικανικής επιχείρησης υπό την εποπτεία του δικαστηρίου», ανέφερε η δήλωση.



Η Janice Sears, προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της Sonder, δήλωσε ότι τα τεχνικά προβλήματα ενσωμάτωσης με τον ιστότοπο Bonvoy της Marriott προκάλεσαν «σημαντικά, απρόβλεπτα έξοδα ενσωμάτωσης, καθώς και απότομη μείωση των εσόδων». «Είμαστε συντετριμμένοι που φτάσαμε σε ένα σημείο όπου η εκκαθάριση είναι η μόνη βιώσιμη λύση», πρόσθεσε η Sears.

«Οι άνθρωποι ήταν αναστατωμένοι»

Οι πελάτες του ξενοδοχείου της Sonder και με τους οποίους μίλησε το CNBC, δήλωσαν ότι τους έπιασε απροετοίμαστους η είδηση, με ορισμένους να αναφέρουν ότι τους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν τα δωμάτιά τους σε λιγότερο από 24 ώρες.



Μια ταξιδιώτης, η Connie Yang, δήλωσε στο CNBC ότι είχε προπληρώσει τη διαμονή της στο Sonder Battery Park στη Νέα Υόρκη από τις 7 έως τις 17 Νοεμβρίου. Όμως, την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, έλαβε ένα email που της έλεγε ότι έπρεπε να φύγει μέχρι τις 9 το πρωί της επόμενης ημέρας. «Ο λόγος που μου ανέφεραν ήταν η λήξη της συμφωνίας αδειοδότησης μεταξύ της Sonder και του Marriott», είπε. «Ζητήθηκε από όλους τους ενοίκους του κτιρίου να το εγκαταλείψουν».

Επίσης, ανέφερε ότι βρήκε μερικούς από τους υπαλλήλους της Sonder στο ξενοδοχείο να κλαίνε, καθώς «δεν ήξεραν τίποτα». «Οι άνθρωποι έσπευδαν να φύγουν πριν κλειδώσουν το κτίριο», σημείωσε. Η Yang πρόσθεσε ότι επικοινώνησε και με τη Marriott. «Τηλεφώνησα στη Marriott και μίλησα με έναν προϊστάμενο που είπε ότι δεν τους επιτρέπεται να μας προσφέρουν καλύτερες τιμές... ούτε θα μας βρουν δωμάτια», είπε. «Μας άφησαν όλους «ξεκρέμαστους»».

Σε δήλωση της εταιρείας την Κυριακή επισημαίνεται ότι «άμεση προτεραιότητα της Marriott είναι η υποστήριξη των επισκεπτών που διαμένουν επί του παρόντος σε καταλύματα της Sonder και εκείνων που έχουν κάνει κρατήσεις για το μέλλον», συμπληρώνοντας ότι η Marriott θα επικοινωνήσει με τους επισκέπτες «που έκαναν κράτηση απευθείας».



Η Yang, η οποία έκανε κράτηση μέσω της Booking.com, δήλωσε ότι ένας εκπρόσωπος της πλατφόρμας «με διαβεβαίωσε ότι θα λάβω επιστροφή χρημάτων». Τελικά, είπε ότι βρήκε μόνη της εναλλακτική διαμονή - σε ένα «Hilton».