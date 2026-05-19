Εύα Καϊλή: Η επανεμφάνισή της στην Αθήνα - Ποιοι ήταν στην παρέα της

Τη ζωή στα χέρια της προσπαθεί να πάρει τα τελευταία χρόνια η Εύα Καΐλή μετά το σκάνδαλο Qatargate που αποκαλύφθηκε το 2022 και στο οποίο είχε εμπλακεί το όνομα της ίδιας, του συζύγου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων και ευρωβουλευτών που φέρονται να δωροδοκούνταν με τεράστια χρηματικά από από χώρες όπως το Κατάρ και το Μαρόκο για να επηρεάσουν τις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των συμφερόντων τους.

Η δικαστική έρευνα στις Βρυξέλλες βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει διεξαχθεί η κύρια δίκη που θα κρίνει την ενοχή ή την αθώωσή της πρώην ευρωβουλευτού.

Την ίδια στιγμή η Καϊλή περνά χρόνο με την οικογένειά της στην Αθήνα όπου πλέον διαμένει μόνιμα. Μάλιστα πριν από μερικές μέρες εθεάθη σε εστιατόριο να γευματίζει παρέα με τη μητέρα της, Μαρία Ιγνατιάδου, και τον επιχειρηματία Γιάννη Κεντ.