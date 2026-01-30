Eurojackpot 38-1: Δείτε τους αριθμούς της κλήρωσης 199

Απόψε, Παρασκευή23 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση 199 του Eurojackpot, με το ποσό της πρώτης κατηγορίας να φτάνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι εξής: 8, 13, 15, 17, 37 και οι: 3, 7.

Στην κλήρωση συμμετέχουν συνολικά 19 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, και τα κέρδη ξεκινούν από 10 εκατ. ευρώ, φτάνοντας ενδεχομένως έως τα 120 εκατ. ευρώ σε περίπτωση συνεχόμενων τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες ισχύουν 12 κατηγορίες κερδών, ενώ στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί και μια 13η κατηγορία για όσους προβλέψουν σωστά δύο αριθμούς.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη στις 21:15 και Παρασκευή στις 21:00, ώρα Ελλάδας, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.