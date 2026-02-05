Eurolife FFH: Ολοκληρώθηκε ο 14ος κύκλος του Advanced Program in Management for Executives

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να υποστηρίζει τους συνεργάτες της, φροντίζοντας διαρκώς για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτής της της δέσμευσης, υλοποίησε ακόμα έναν ακαδημαϊκό κύκλο, τον 14ο κατά σειρά, του ιδιαίτερα επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος “Advanced Program in Management for Insurance Executives”, που πραγματοποιεί εδώ και χρόνια σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στόχος του προγράμματος, που απευθύνεται σε επιλεγμένο αριθμό συμμετεχόντων και έχει εισηγητές τους, αναγνωρισμένου κύρους, καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου, είναι να εξοπλίσει το δίκτυο συνεργατών της Eurolife FFH με χρήσιμες γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ακόμα πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο 14ος κύκλος του “Advanced Program in Management for Insurance Executives” κάλυψε 5, συνολικά, διαφορετικά γνωστικά πεδία, μέσα από 40 ώρες διδασκαλίας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κύκλου, η Eurolife FFH πραγματοποίησε και έναν αριθμό επιπλέον επιμορφωτικών ημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις οποίες έλαβαν μέρος περισσότεροι από 180 συμμετέχοντες, με θεματικές εστιασμένες στην ανάλυση των διεθνών και εγχώριων οικονομικών εξελίξεων, στις προοπτικές ανάπτυξης και τον αντίκτυπό τους στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και στη χρηματοοικονομική ανάλυση και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Οι 33 συνεργάτες της εταιρείας που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία παρακολούθησης αλλά και τα αντίστοιχα τεστ, αποφοίτησαν από το πρόγραμμα παραλαμβάνοντας το σχετικό Πιστοποιητικό Σπουδών, κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στον σύντομο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Για εμάς, η επένδυση στους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας είναι μια επιλογή στρατηγικής σημασίας. Μέσα από ένα οργανωμένο και στοχευμένο πλάνο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, φροντίζουμε να τους δίνουμε τα εφόδια που χρειάζονται για να εξελίσσονται, να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος και, τελικά, να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στους ασφαλισμένους μας».

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής κ. Μιχαήλ Σφακιανάκης, ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων της Eurolife FFH, κ. Νικόλαος Δελένδας, ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Καθηγητής κ. Δημήτριος Γεωργακέλλος, καθηγητές του προγράμματος και στελέχη Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife FFH.

Λεζάντα φωτογραφίας (από κάτω αριστερά):

1η σειρά – ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Γραφείο: DAES LONDON INS.AGENTS E.Ε.., ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Γραφείο ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ - Γραφείο: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ – Γραφείο: SAFE PLUS, ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ EUROLIFE FFH, ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠOYΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – Γραφείο: WE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Γραφείο: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ – Γραφείο: FARAOS MY LIFE PARTNERS Ι.Κ.Ε., ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Γραφείο: BROKERS UNION, ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΑΜΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – Γραφείο: LIFE PLAN INSURANCE (Δ. Γαβαλάκης & συνεργάτες), LIOSI VERKA – Γραφείο: DYNAMIC INS. NETWORK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦ. ΙΚΕ, ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Γραφείο: FARANTOURIS FINANCIAL ADVISORS, ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EUROLIFE FFH

2η σειρά – ΚΑΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ– Γραφείο: CSF EUROLIFE FFH, ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – Γραφείο: ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛ., ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΓΑΔ ΒΛΑΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE FFH, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Γραφείο: EURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΑΣΦ. ΠΡΑΚΤ, ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Γραφείο: MONEY MARKET A.E ΧΡΗΜ & ΑΣΦ. ΣΥ., ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Γραφείο: VICTORY PROMISE ΠΡΑΚΤ/ΣΗ ΑΣΦΑΛ. Α.Ε., ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ– Γραφείο: ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΑΣΦ. ΣΥΜΒ. ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ, ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Γραφείο: ΟΤΕ Α.Ε. ΑΣΦ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Γραφείο: BE INSURANCE BROKERS ΙΚΕ, ΤΣΙΚΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Γραφείο: ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΙΚΕ , ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - Γραφείο: 3P LIFE INSURANCE ADVISORS P.C., ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – Γραφείο: DESIGNIA INSURANCE BROKERS, ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Γραφείο: INFOTRUST Α.Ε., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Γραφείο: ALEXOPOULOU ROYAL, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ – Γραφείο: FILeaders, ΖΟΥΓΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Γραφείο: ΖΟΥΓΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ – Γραφείο: Σ. ΚΙΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦ, ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ – Γραφείο: ΖΟΥΓΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ ΔΗΜ & ΣΙΑ. ΠΡΚΤ ΑΣ Ε.Ε.