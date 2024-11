EurolifeHub: Εσύ πόσο “Fast & Tidy” είσαι;

Η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, στο πλαίσιο ενεργοποίησής της στα διαδραστικά σημεία ενημέρωσης και εμπειρίας EurolifeHub, παρουσιάζει τη νέα δράση “Fast & Tidy”, με θέμα την οργάνωση του σπιτιού. Σε συνεργασία με τη γνωστή content creator στον τομέα της οργάνωσης κατοικίας, The Tidy Guru, προσκαλεί τους επισκέπτες των EurolifeHub στα εμπορικά κέντρα της LAMDA Development, The Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό challenge: να διπλώσουν όσα περισσότερα μπλουζάκια μπορούν, μέσα σε 1,5 λεπτό, με τη βοήθεια ενός διπλωτικού! Κάθε μέρα ενεργοποίησης, σε κάθε εμπορικό κέντρο, ένας τυχερός θα κερδίζει από έναν ατμοκαθαριστή, ενώ στο τέλος του “Fast & Tidy” challenge ένας μεγάλος νικητής θα κερδίσει μια οργάνωση σπιτιού από την The Tidy Guru.

Η δράση “Fast & Tidy” ξεκινάει την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 17:00-21:00 και κάθε Σάββατο 11:00-19:00 και στα τρία EurolifeHub, μέχρι και το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, η The Tidy Guru θα βρίσκεται στο EurolifeHub του The Mall Athens την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 18:00-20:00, του Mediterranean Cosmos το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 12:00-14:00, και του Golden Hall το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 12:00-14:00, για να «εμψυχώσει» τους συμμετέχοντες του challenge του πιο γρήγορου διπλώματος, αλλά και για να μοιραστεί πολύτιμα μυστικά και συμβουλέςγια την οργάνωση σπιτιού με όλους τους επισκέπτες των EurolifeHub.

Για την Eurolife FFH, κάθε σπίτι έχει πολύ μεγάλη αξία. Είναι ο προσωπικός χώρος κάθε ανθρώπου, εκεί που καθένας από εμάς φτιάχνει αναμνήσεις και τις πιο ξεχωριστές του στιγμές. Γι’ αυτό και μέσα από τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν προστασία απέναντι σε ένα σύνολο απρόβλεπτων γεγονότων, η Eurolife FFH φροντίζει το σπίτι και το περιεχόμενό του. Όλοι όσοι επισκεφθούν τα EurolifeHub κατά τη διάρκεια της δράσης “Fast & Tidy” θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης που προσφέρει η εταιρεία, προκειμένου να προστατέψουν αποτελεσματικά την περιουσία τους και να μπορούν να νιώθουν ασφάλεια απέναντι σε κάθε απρόοπτο, αλλά και για το σύνολο των ασφαλιστικών προγραμμάτων της Eurolife FFH.