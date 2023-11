Έξαλλος ο Πάτρικ Ογκουνσότο με τον Νίκο Βαμβακούλα [vid]

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο και ο Νίκος Βαμβακούλας, αγωνίζονται στο ριάλιτι «Ι’m a celebrity get me out of here» του ΣΚΑΪ.

Ο πρώτος, έδειξε τον εκνευρισμό του με τη συμπεριφορά του Βαμβακούλα και είπε στις κάμερες, ότι δεν θα του πει εκείνος πότε θα παίξει ή πότε θα φύγει από το παιχνίδι.

Διαβάστε όσα είπε ο Ογκουνσότο:

«Δεν μπορώ... Δεν αντέχω τέτοια πράγματα. Μια φορά έχω κάνει φασαρία μαζί του και του είπα ότι θα κάτσω όπως θέλω. Δεν θα μου πει εμένα πόσες φορές θα παίξω, σε πόσα παιχνίδια θα είμαι μέσα ή πότε θα φύγω. Όταν έρθει η ώρα μου θα φύγω από το σπίτι».