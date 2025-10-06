«Εξοπλισμένος» θα πάει (τον Νοέμβριο) στην Εξεταστική ο Μυλωνάκης

Σε ένα μήνα από τώρα και συγκεκριμένα αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να επικαιροποιηθεί η λίστα των μαρτύρων στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τότε θα μετρά ο χρόνος αντίστροφα για την εμφάνιση ενώπιον αυτής του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, αίτημα στο οποίο επέμεινε τις προηγούμενες εβδομάδες η αντιπολίτευση.

Όπως έμαθα, πρόθεση του Μυλωνάκη είναι να προσκομίσει στην Επιτροπή και το επίμαχο εσωτερικό, ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο, όπως σημειώνει υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είχε και δεν έχει καμία διάθεση να συγκαλύψει τυχόν ευθύνες και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα, όπως εσφαλμένα υποστηρίζουν στην αντιπολίτευση.

Πάντως, έτερο κυβερνητικό στέλεχος προϊδεάζει πως η υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο αναπληρωτής τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και πρώην υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μπουνάκης είναι ενδεικτική για την εμπλοκή κομμάτων της αντιπολίτευσης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Χαριλάου Τρικούπη τον στηρίζει οπότε στην Εξεταστική Επιτροπή - και όχι μόνον - έρχονται μεγάλες συγκρούσεις.