Ευχάριστα νέα για την Άννα Κορακάκη, περιμένει το πρώτο της παιδί

Ένα ιδιαίτερα ευχάριστο νέο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Άννα Κορακάκη. Η Ολυμπιονίκης ανακοίνωσε πως είναι έγκυος και ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η 29χρονη σκοπεύτρια, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2023 παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, κάνοντας το επόμενο μεγάλο βήμα.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, όπου ανάρτησε φωτογραφίες με τη φουσκωμένη της κοιλιά, συνοδεύοντάς τες με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα. Παράλληλα, αποκάλυψε και το φύλο του μωρού, γράφοντας: «Η οικογένειά μας μεγαλώνει… δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για ‘σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως».