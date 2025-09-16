ΕΥΔΑΠ: Διακοπές νερού σε περιοχές της Αττικής την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου - Δείτε τα σημεία

Προγραμματισμένες διακοπές νερού σε 3 περιοχές της Αττικής, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την ΕΥΔΑΠ, οι δήμοι που θα επηρεαστούν από τις προγραμματισμένες διακοπές νερού είναι:

Ηράκλειο

Πέραμα

Χαλάνδρι

Τι κάνουμε στην προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης

Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθούμε ορισμένες βασικές οδηγίες προστατεύοντας τον εαυτό μας και το σπίτι μας.

Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής

Η πρώτη κίνηση θα πρέπει να είναι η ενημέρωση για την αιτία της διακοπής υδροδότησης. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε τηλεφωνώντας στην αρμόδια εταιρεία ύδρευσης, είτε ελέγχοντας την ιστοσελίδα της.

Αποθηκεύουμε νερό

Εάν η διακοπή υδροδότησης είναι παρατεταμένη, θα πρέπει να αποθηκεύσουμε νερό για τις βασικές ανάγκες. Μπορούμε να γεμίσουμε δοχεία ή ακόμα και την μπανιέρα.

Προστασία σπιτιού

Εάν η διακοπή υδροδότησης είναι παρατεταμένη, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία του σπιτιού από τυχόν διαρροές.

Συγκεκριμένα πρέπει να:

Κλείσουμε τις βρύσες και τους διακόπτες νερού.

Ελέγξουμε διαρροές στα υδραυλικά.

Εάν έχουμε θερμοσίφωνα να τον απενεργοποιήσουμε και να αδειάσουμε το νερό που έχει μείνει εντός.

Εάν έχουμε κατοικίδια

Φυσικά, δεν ξεχνάμε τους μικρούς μας φίλους και φροντίζουμε να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Μπορούμε, αν κριθεί αναγκαίο, να τους μεταφέρουμε σε άλλο σπίτι με πρόσβαση στην υδροδότηση.

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μια ενδεχόμενη διακοπή σε ένα τόσο ζωτικής σημασίας στοιχείο όπως το νερό.