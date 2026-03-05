ΕΥΔΑΠ: Σε 4 περιοχές της Αττικής θα γίνουν διακοπές νερού την Πέμπτη 5 Μαρτίου

Προγραμματισμένες διακοπές νερού σε 5 περιοχές της Αττικής, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την ΕΥΔΑΠ, οι δήμοι που θα επηρεαστούν από τις προγραμματισμένες διακοπές νερού είναι οι εξής:

Αχαρνές

Γλυφάδα

Ελευσίνα

Νίκαια

Τι κάνουμε στην προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης

Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθούμε ορισμένες βασικές οδηγίες προστατεύοντας τον εαυτό μας και το σπίτι μας.

Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής

Η πρώτη κίνηση θα πρέπει να είναι η ενημέρωση για την αιτία της διακοπής υδροδότησης. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε τηλεφωνώντας στην αρμόδια εταιρεία ύδρευσης, είτε ελέγχοντας την ιστοσελίδα της.

Κλείσουμε τις βρύσες και τους διακόπτες νερού.

Ελέγξουμε διαρροές στα υδραυλικά.

Εάν έχουμε θερμοσίφωνα να τον απενεργοποιήσουμε και να αδειάσουμε το νερό που έχει μείνει εντός.

Εάν έχουμε κατοικίδια

Φυσικά, δεν ξεχνάμε τους μικρούς μας φίλους και φροντίζουμε να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Μπορούμε, αν κριθεί αναγκαίο, να τους μεταφέρουμε σε άλλο σπίτι με πρόσβαση στην υδροδότηση.

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μια ενδεχόμενη διακοπή σε ένα τόσο ζωτικής σημασίας στοιχείο όπως το νερό.