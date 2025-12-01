Ευγενία Δημητροπούλου: «Η κόρη μου γνωρίζει την ιστορία της»

Η Ευγενία Δημητροπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα και αναφέρθηκε στην μεγάλη αδυναμία της ζωής της, την υιοθετημένη κόρη της, λέγοντας: «Την Εύα τη βρήκαμε 11 μηνών και την πήραμε στα χέρια μας όταν ήταν 15 μηνών. Από την πρώτη φωτογραφία κατάλαβα ότι θα είναι η κόρη μου. Όταν ήρθε η φωτογραφία ο Στέλιος μου είπε “αυτή είναι”. Τότε δεν ξέραμε τίποτα βέβαια, γιατί και το παιδάκι έπρεπε να περάσει μια διαδικασία με εξετάσεις, αλλά εγώ το ήξερα από την πρώτη στιγμή».

Η γνωστή ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι η κόρη της, είναι προτεραιότητά της και ότι έχει μιλήσει σε εκείνη για την ιστορία ζωής της, από την αρχή. «Από την πρώτη στιγμή πρέπει να πεις στο παιδί για την υιοθεσία, πάντα ανάλογα με τις απορίες και τις ερωτήσεις που έχει. Η κόρη μου γνωρίζει την ιστορία της. Η καθημερινότητά μου με το παιδί έχει αλλάξει εντελώς, γίνεται προτεραιότητα και εγώ θέλω να είναι προτεραιότητα. Φτιάχνω το πρόγραμμά μου με βάση την Εύα, περνάμε πολύ χρόνο μαζί».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ευγενία Δημητροπούλου είχε πει: «Δεν νιώθω ότι μου ανήκει αυτό το παιδί. Μακάρι να μπορέσω να της δώσω όσο πιο πολλά εφόδια να ανοίξει τα φτερά της και να πάμε μαζί στη χώρα που γεννήθηκε».