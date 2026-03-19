Ευθυμιάδης: Το Dolce Vita δεν ήταν αποδεκτό - Γυναίκες φώναζαν «δεν ντρέπεσαι που φιλάς τη μεγαλύτερη;»

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε ο Θανάσης Ευθυμιάδης και μίλησε για την επαγγελματική του πορεία αλλά και τον τρόπο ζωής του.

«Δεν είναι εναλλακτικός ο τρόπος ζωής που ζω, είναι ο φυσιολογικός τρόπος ζωής. Δηλαδή τον ελεύθερο μου χρόνο, τον περνάω πάλι στη φύση» είπε αρχικά.



Και αναφέρθηκε στην τηλεόραση και το θέατρο: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Έχω κάνει αρκετά χρόνια, έχω κάνει πολλές σειρές. Έχω ζήσει τα χρυσά της χρόνια. Τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει λίγο και από πλευράς ωραρίων και από πλευράς οικονομικών, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έζησα εγώ. Θα ήθελα να επιστρέψω με κάτι κωμικό.

Δεν με ενδιαφέρουν σήριαλ που επαναφέρουν θέματα ειδήσεων. Δεν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις... δεν τον έβλεπα ούτε την πρώτη φορά. Το Dolce Vita έβαλε το λιθαράκι του για να υπάρχει ισότητα μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Δεν ήταν τόσο αποδεκτό τότε. Γυναίκες στον δρόμο μου φώναζαν: «Δεν ντρέπεσαι που φιλάς τη μεγαλύτερη;» εξήγησε και τόνισε ότι ο βασικός λόγος που επέστρεψε θεατρικά ήταν οι άνθρωποι που θα συνεργαζόταν. «Τα έξι χρόνια αποχής ήταν δημιουργικά γιατί έγραψα ένα βιβλίο και είχα περισσότερο χρόνο με τις κόρες μου» ανέφερε.