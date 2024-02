OFFICIAL: The FA Cup 5th Round:



◉ Coventry City vs. Maidstone United

◉ Bournemouth vs. Leicester

◉ Blackburn Rovers vs. Newcastle

◉ Luton vs. Man City

◉ Chelsea vs. Leeds

◉ Nottingham Forest vs. Man Utd

◉ Wolves vs. Brighton

◉ Liverpool vs. Southampton#EmiratesFACup pic.twitter.com/7c2E5tUlYJ