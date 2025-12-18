Φανή Χαλκιά: «Στην πρώτη μου εγκυμοσύνη έπαθα σοκ γιατί νόμιζα ότι ξεκινούσε πρόωρα η εμμηνόπαυση»

Για τις σκέψεις που έκανε σχετικά με την δημιουργία οικογένειας και τις εγκυμοσύνες της μίλησε η χρυσή Ολυμπιονίκης Φανή Χαλκιά και είπε συγκεκριμένα:

«Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνω παιδιά και δεν θα παντρευτώ. Προέκυψε. Μου ήρθε κάπως ξαφνικά. Όταν κατάλαβα πως είμαι έγκυος, έπαθα σοκ, γιατί νόμιζα στην αρχή πως ξεκινάει η εμμηνόπαυση πρόωρα. Με τον σύντροφό μου ήμασταν δύο μήνες μαζί, οδηγούσα και του το είπα -οδηγούσα εγώ για να μην κάνει εκείνος καμία στραβοτιμονιά. Άρχισε να γελάει... δεν κατάλαβα γιατί».



Και συνέχισε: «Η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν στον Covid. Δεν ήταν καθόλου δύσκολη συνθήκη. Όταν γεννάς το πρώτο παιδί νομίζεις ότι σταματάει η ζωή, επειδή είσαι στο σπίτι με το μωρό, ενώ όλων των υπολοίπων συνεχίζεται, το ένιωσα πολύ έντονα. Στο δεύτερο παιδί είχε σταματήσει η ζωή όλων, οπότε πήρα την εκδίκησή μου για το πρώτο και ήμουν πολύ χαρούμενη. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα καθίσει κανείς μας τόσο καιρό. Γέννησα Μεγάλο Σάββατο του 2020».



Η Φανή Χαλκιά αναφέρθηκε μέσα από την διαδικτυακή εκπομπή Legit και στην περιπέτεια υγείας του συζύγου της που τραυματίστηκε μετά την έκρηξη στο beach bar που διατηρούσε στην Στούπα. Και είπε σχετικά με το πώς το επικοινώνησε στα παιδιά τους: «Πάντα τους λέω την αλήθεια, δεν μπορώ να τα παραμυθιάζω για κανένα λόγο, νομίζω ότι το πληρώνεις αργότερα. Με ρωτούσαν πώς είναι και πότε θα γυρίσει σπίτι. Εγώ αποφάσισα ότι θα είμαι ψύχραιμη γιατί έχω δύο πιτσιρίκια σπίτι και τα παιδιά όταν με βλέπουν καλά είναι αισιόδοξα.

Προφανώς έχω στενοχωρηθεί και έχω κλάψει, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε συνάρτηση με τα παιδιά και τους φίλους μου. Είναι κάποιες συνθήκες στη ζωή όπου πρέπει να πάρεις κάποια απόφαση για το πώς λειτουργείς. Κάθε μέρα με κατακλύζει το συναίσθημα της μοναξιάς, ότι είμαι μόνη με δύο παιδιά. Δεν έχει υπάρξει μέρα να μην το σκεφτώ προφανώς, και ας πηγαίνει καλύτερα ο Λούης και έχει βελτίωση».