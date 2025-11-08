Φαντασμαγορικό σόου των οπαδών της Γουιντάντ Καζαμπλάνκα με βεγγαλικά στο Παρίσι (vid)

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Γουιντάντ Καζαμπλάκα από το Μαρόκο συχνά συγκεντρώνουν τα βλέμματα της δημοσιότητας πάνω τους. Η καταπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν στους αγώνες της ομάδας τους με τα γιγιαντιαία κορεό, την ηχηρή τους παρουσία, τις τεράστιες σημαίες τους, αλλά και τα βεγγαλικά μανγητίζουν το ποδοσφαιρικό κοινό, το οποίο δε διστάζει να τους αποθεώσει σε κάθε πιθανή ευκαιρία.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί για τους «Ultras Winners 2005», το μεγαλύτερο γκρουπ των οπαδών της Γουιντάντ, την επέτειο των 20 χρόνων από την ίδρυσή τους. Για αυτό το λόγο, το παράρτημα τους στο Παρίσι αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλια των «Νικητών» με ένα μοναδικό σόου στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Equipe», το βράδυ της Παρασκευής (07/11) οι εκπρόσωποι του παραρτήματος των «Ultras Winners 2005» στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν στο 16ο διαμέρισμα της Πόλης του Φωτός.

Πρόκειται για μία περιοχή στην οποία μπορεί κάποιος να συναντήσει ένα πλήθος από ξένες πρεσβείες, διάφορα διάσημα μουσεία, όπως αυτό της Λουί Βιτόν ή το μουσείο του Μπαλζάκ, αλλά και πολυτελή εστιατόρια. Βρίσκεται κοντά στο Δάσος της Βουλώνης και αποτελεί το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο διαμένουν οι πιο ευκατάστατοι κάτοικοι της πόλης.

Από εκεί, στις όχθες του Σηκουάνα και με φόντο τον πύργο του Άιφελ, οι οπαδοί της Γουιντάντ από το Μαρόκο έστησαν ένα φαντασμαγορικό σόου με πυροτεχνήματα, καπνογόνα, πυρσούς και βεγγαλικά. Όλα τους σε κόκκινο και λευκό χρώμα, αντιπροσωπεύοντας τα χρώματα στην εμφάνιση και το έμβλημα της ομάδας. Το μήνυμα τους; «Όπως στην Καζαμπλάνκα, έτσι και στο Παρίσι... Όπου κι αν είμαστε, είμαστε στο σπίτι μας».

Το εντυπωσιακό VIDEO με τα βεγγαλικά των οπαδών της Γουιντάντ

Ανάλογες εκδηλώσεις είχαν διοργανώσει στη Γαλλία για τα 15α γενέθλια των «Ultras Winners 2005», εκείνη τη φορά όμως στην πόλη Λυών. Στο περιβάλλον τους, αυτή τη στιγμή επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός μετά τη μεταγραφή του διεθνή με την εθνική Μαρόκου και πρώην παίκτη της Τσέλσι, Χακίμ Ζιγές. Η Γουιντάντ Καζαμπλάνκα είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στο Μαρόκο, αριθμώντας 21 πρωταθλήματα και δύο Champions League Αφρικής.