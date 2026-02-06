Φαραντούρης - Τσουκαλάς σε κοινό πάνελ, συνειρμοί προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ

Σε εκδήλωση που συνδιοργανώνει το γραφείο του, με θέμα τα κόκκινα δάνεια μιλά αύριο Σάββατο το απόγευμα ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντουρης, έχοντας στο πλευρό στο ίδιο πάνελ, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρο Κώστα Τσουκαλά.

Και επειδή οι ζυμώσεις στην Κεντροαριστερά αυτό το διάστημα είναι στα φόρτε τους, (την ίδια ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι στα Γιάννενα με την "Ιθάκη"), πολλοί είναι εκείνοι που συνδέουν το γεγονός, με ένα ενδεχόμενο προετοιμασίας συμπόρευσης του κ. Φαραντούρη με την Χαριλάου Τρικούπη.



Ίσως είναι βιαστικό ακόμη να πει κανείς ότι αυτή θα είναι η κατάληξη, ωστόσο και το ΠΑΣΟΚ είναι σε φάση γενναίων ανοιγμάτων του στυλ "ανοίξαμε και σας περιμένουμε", αλλά ο Έλληνας ευρωβουλευτής, όπως του αρέσει να τον αποκαλούν, ρίχνει δίχτυα και στην Χαριλάου Τρικούπη...

Υπενθυμίζω όσα έγραψα προ εβδομάδων για την παρουσία Φαραντούρη σε εκδήλωση της ΠΑΣΠ, με ομιλητές τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον βουλευτή Ηλείας Μιχάλη Κατρίνη, αλλά και τη δημόσια στήριξη του Νίκου Ανδρουλάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην κόντρα του με το Μαξίμου.



Για αυτό θεωρώ βέβαιο ότι ο Φαραντουρης θα λάβει πρόσκληση συμμετοχής στα τραπέζια διαλόγου που θα στήσει ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Μαρτίου. Και μετά βλέπουμε...

Με την ευκαιρία να σημειώσω ότι τη Δευτέρα το πρωί στη Χαριλάου Τρικούπη θα κάνουν τα αποκαλυπτήρια της Επιτροπής Σκανδαλίδη, Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης θα την ονομάσουν και θα ανακοινώσουν περίπου 30 στελέχη που θα την απαρτίζουν. Κάποιοι εξ αυτών είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και τώρα επιστρέφουν σπίτι τους...