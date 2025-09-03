Φεύγουν για Αυστραλία τα πυροσβεστικά ελικόπτερα

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει φέτος η επιστροφή στην Αυστραλία των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που μισθώνει η χώρα μας από αυστραλιανή εταιρεία. Το άτυπο σχέδιο «Περσεφόνη» που θέλει τα εναέρια κατασβεστικά μέσα να είναι παρόντα στην έναρξη αντιπυρικής περιόδου της κάθε χώρας ανατρέπεται εν μέρει φέτος καθώς οι δασικές πυρκαγιές στην Αυστραλία ξεκίνησαν ήδη από τον Αύγουστο (σ.σ. τελευταίο μήνα του χειμώνα για το Νότιο Ημισφαίριο).

Από τα 15 πυροσβεστικά ελικόπτερα της McDermott Aviation που συγκεντρώθηκαν σταδιακά στη αρχή της αντιπυρικής περιόδου της Ελλάδα αναμένεται το επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν οι πρώτες επιστροφές προς το Νότιο Ημισφαίριο και κυρίως στην Αυστραλία όπου είναι και η έδρα της McDermott. Η εταιρεία με έδρα το Κούινσλαντ διαθέτει πάνω από 50 πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και τον μεγαλύτερο στόλο ελικοπτέρων Bell 214 που χρησιμοποιούνται και στις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η εξίσωση τόσο για την εταιρεία όσο και για τις κυβερνήσεις που μισθώνουν εναέρια μέσα από αυτή αναμένεται να γίνει πιο δύσκολη τα επόμενα χρόνια καθώς οι δασικές πυρκαγιές ξεκινούν πλέον πολύ νωρίτερα και διαρκούν βαθιά μέσα στο φθινόπωρο.