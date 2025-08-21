Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Ερωτευμένοι στη Μύκονο

Το πρώτο καλοκαίρι ενός μεγάλου έρωτα, που ήρθε για να μείνει στη ζωή τους, ζουν στον απόλυτο βαθμό ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου. Το ζευγάρι επισκέφθηκε πολλά ελληνικά νησιά με τελευταία στάση την Μύκονο όπου παρέμεινε για περίπου μία εβδομάδα.

Αργά βήματα

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε σε χαλαρές στιγμές στην παραλία του Αγίου Ιωάννη μαζί με τα παιδιά τους που απέκτησαν από προηγούμενους γάμους. Δεν είναι εύκολο μετά από έναν χωρισμό τα παιδιά που έχουν έρθει στον κόσμο από άλλους ανθρώπους, να βάλουν στη ζωή τους τους νέους συντρόφους των γονιών τους. Αυτό θέλει αργά και προσεκτικά βήματα, τα οποία φαίνεται πως το ζευγάρι τα έκανε με επιτυχία.

Η σχέση του γνωστού επιχειρηματία και της Κύπριας παρουσιάστριας έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν εθεάθησαν μαζί σε κοινωνική εκδήλωση.

Ζουν την ευτυχία

Παρότι στην αρχή προσπαθούσαν να κρατήσουν την σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πλέον είναι πιο ελεύθεροι και η όμορφη Κωνσταντίνα δημοσιεύει συχνά στα social media κοινές τους φωτογραφίες με το ζευγάρι να δείχνει πιο ερωτευμένο και ευτυχισμένο από ποτέ.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος έχει αποκτήσει τον γιο του Μάξιμο και την κόρη του Σιέννα με την Αθηνά Οικονομάκου, ενώ και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έχει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον πρώην σύντροφό της, ποδοσφαιριστή Νεκτάριο Αλεξάνδρου.