Φλουρί δεν πήρε αλλά άκουσε τα εύσημα από τον καθηγητή του

Δεν έκρυβαν την ικανοποίηση τους στη Νέα Δημοκρατία για τον κόσμο – οι εκτιμήσεις έμπειρων γαλάζιων παραγόντων έκαναν λόγο για περισσότερους από 3000 – που συνέρευσαν χθες στο Grand Hyatt για την κοπή της πίτας του Οργανωτικού του κόμματος.

Στα αξιοσημείωτα της χθεσινής βραδιάς ο Μητροπολίτης Λαοδικείας, Θεοδώρητος, που για τους πολλούς που δεν το ξέρουν, ήταν ο καθηγητής Θρησκευτικών του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γ' Γυμνασίου. Μάλιστα, όταν ο ιερωμένος μίλησε με θερμά λόγια για τον πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε πως ο καθηγητής του δεν ήταν τόσο γενναιόδωρος με τους επαίνους όταν εκείνος ήταν αδιάβαστος...

Γενικώς, ο πρωθυπουργός ήταν κεφάτος χθες. Απόδειξη το πείραγμα στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, όταν εκείνος έφθασε αργοπορημένος στην πρώτη σειρά των καθήμενων.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να διορθώσει τον Γραμματέα του Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, όταν εκείνος πήγε να κόψει κομμάτι στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η εκδήλωση αφορά τη Νέα Δημοκρατία και όχι την κυβέρνηση. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έσπευσε αστειευόμενος να χαρακτηρίσει την όλη διαδικασία αδιάβλητη, όταν το φλουρί έπεσε στο Διαγραμματειακό και όχι στον ίδιο, όπως ορισμένοι προεξοφλούσαν με αρκετή δόση χιούμορ.