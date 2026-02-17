Breaking news icon BREAKING
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Κυριάκος Μητσοτάκης

Φλουρί δεν πήρε αλλά άκουσε τα εύσημα από τον καθηγητή του

Δεν έκρυβαν την ικανοποίηση τους στη Νέα Δημοκρατία για τον κόσμο – οι εκτιμήσεις έμπειρων γαλάζιων παραγόντων έκαναν λόγο για περισσότερους από 3000 – που συνέρευσαν χθες στο Grand Hyatt για την κοπή της πίτας του Οργανωτικού του κόμματος.

Στα αξιοσημείωτα της χθεσινής βραδιάς ο Μητροπολίτης Λαοδικείας, Θεοδώρητος, που για τους πολλούς που δεν το ξέρουν, ήταν ο καθηγητής Θρησκευτικών του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γ' Γυμνασίου. Μάλιστα, όταν ο ιερωμένος μίλησε με θερμά λόγια για τον πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε πως ο καθηγητής του δεν ήταν τόσο γενναιόδωρος με τους επαίνους όταν εκείνος ήταν αδιάβαστος...

Γενικώς, ο πρωθυπουργός ήταν κεφάτος χθες. Απόδειξη το πείραγμα στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, όταν εκείνος έφθασε αργοπορημένος στην πρώτη σειρά των καθήμενων.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να διορθώσει τον Γραμματέα του Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, όταν εκείνος πήγε να κόψει κομμάτι στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η εκδήλωση αφορά τη Νέα Δημοκρατία και όχι την κυβέρνηση. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έσπευσε αστειευόμενος να χαρακτηρίσει την όλη διαδικασία αδιάβλητη, όταν το φλουρί έπεσε στο Διαγραμματειακό και όχι στον ίδιο, όπως ορισμένοι προεξοφλούσαν με αρκετή δόση χιούμορ.

