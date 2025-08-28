Φονική πλημμύρα στη Μάνδρα: Αθώοι κρίθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ομόφωνα αθώοι κηρύχθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017, έπειτα από την αναίρεση που είχε ασκήσει ο Άρειος Πάγος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι κατηγορούμενοι ήταν η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.



Σημειώνουμε ότι η εισαγγελέας της Έδρας είχε προτείνει την ενοχή του πρώην προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης και της αναπληρώτριας προϊσταμένης Τεχνικών Έργων, ενώ είχε εισηγηθεί την απαλλαγή της πρώην δημάρχου.

Υπενθυμίζεται ότι από τις πλημμύρες 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων ένας στην περιοχή της Νέας Περάμου (θέση Νεράκι) και οι υπόλοιποι στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πλημμύρα στην Αττική με βάση τον αριθμό των νεκρών.

Στη Μάνδρα 1064 κτίρια και ειδικότερα 794 κατοικίες, 126 επαγγελματικοί χώροι, 8 δημόσια κτίρια και 136 αποθήκες και υπόγεια, υπέστησαν ζημιές. Στην περιοχή των Μεγάρων και στη Νέα Πέραμο τουλάχιστον 448 κτίρια καταστράφηκαν, από τα οποία 228 ήταν κατοικίες, 38 επαγγελματικοί χώροι, 6 δημόσια κτίρια και 123 αποθήκες και υπόγεια.

