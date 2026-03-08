Ford Kuga και Puma με BlueCruise

Η Ford ανακοινώνει την πρεμιέρα των νέων εκδόσεων BlueCruise των Kuga και Puma. Οι νέες προσθήκες στη γκάμα εξασφαλίζουν μια premium και τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία οδήγησης σε δύο από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της Ford, χάρη στο πρόσθετο πλεονέκτημα που προσφέρει το προηγμένο σύστημα BlueCruise, το οποίο είναι διαθέσιμο χωρίς συνδρομή.

Μετά την επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρεμιέρα του BlueCruise στην Ford Mustang Mach-E (το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη), η αμερικανική εταιρεία καθιστά πλέον το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) για hands-free οδήγηση πιο προσιτό από ποτέ.

«Το σύστημα BlueCruise έχει ήδη μεταμορφώσει την εμπειρία οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο για χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων Ford σε όλο τον κόσμο. Με την παρουσίαση των νέων εκδόσεων BlueCruise δεν προσφέρουμε μόνο μια ξεχωριστή εμφάνιση για τα μοντέλα Kuga και Puma, αλλά και την απόλυτη άνεση που προσφέρει η επαναστατική τεχνολογία hands-free οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο, ως στάνταρ χαρακτηριστικό χωρίς να απαιτείται συνδρομή» δήλωσε ο Christian Weingaertner, general manager, passenger vehicles, Ford Europe.

Χέρια ελεύθερα, απόλαυση στο ταξίδι

Οι εκδόσεις Kuga BlueCruise και Puma BlueCruise έχουν σχεδιαστεί με στόχο να μειώνουν το άγχος κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Tα δύο μοντέλα διαθέτουν στον βασικό τους εξοπλισμό το Driver Assistance Pack, με την λειτουργικότητα του συστήματος BlueCruise να είναι διαθέσιμη χωρίς συνδρομή. Οι πελάτες μπορούν έτσι να απολαύσουν την οδήγηση των δύο μοντέλων «με ελεύθερα χέρια και μάτια στο δρόμο» σε εγκεκριμένες Μπλε Ζώνες (Blue Zones), οι οποίες καλύπτουν πάνω από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων σε 16 ευρωπαϊκές αγορές.

Έξυπνος σχεδιασμός, ευφυής τεχνολογία

Οι νέες εκδόσεις BlueCruise ξεχωρίζουν χάρη σε μοναδικές σχεδιαστικές πινελιές τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές επιφάνειες, αντικατοπτρίζοντας τις προηγμένες τεχνολογίες τους.

Το αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue συμπληρώνεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα καθρεπτών, ενώ οι μοναδικές μαύρες ζάντες αλουμινίου είναι 18 ιντσών για το Puma και 19 ιντσών για το Kuga. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα, καθώς και λεπτομέρειες στο εκλεπτυσμένο χρώμα Nordic Blue.

Για την περαιτέρω βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας, το Connected Navigation περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό των δύο μοντέλων χωρίς να απαιτείται συνδρομή.

Στην πράξη το σύστημα αυτό αξιοποιεί δεδομένα που βασίζονται στο cloud έτσι ώστε να παρέχει ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση και να φτάνουν στον προορισμό τους ακόμα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.



Το Puma BlueCruise διατίθεται με βενζινοκινητήρα EcoBoost και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ Το Kuga BlueCruise διατίθεται ως plug-in υβριδικό (PHEV) ή πλήρως υβριδικό (FHEV), με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Οι εκδόσεις Puma και Kuga BlueCruise είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στη χώρα μας στο τέλος Μάϊου.