Ford Puma Gen-E: Έχει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμη περισσότερα

Το νέο Ford Puma Gen-E βάζει τα πρότυπα στην κατηγορία των ηλεκτρικών compact B-SUV παρέχοντας προηγμένη συνδεσιμότητα με ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto. Δύο πλήρως ψηφιακές οθόνες 12 και 12,8 ιντσών στο εσωτερικό με την υποστήριξη του συστήματος SYNC 4 τελευταίας γενιάς και στις δύο διαθέσεις εκδόσεις Style και Premium

Το νέο, ηλεκτρικό Puma Gen-E ανεβάει τον πύχη στους τομείς της ψηφιοποίησης αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία της μάρκας στους τομείς της συνδεσιμότητας και των συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Το ανασχεδιασμένο εσωτερικό του νέου Ford Puma Gen-E διαθέτει έναν κομψό και ευδιάκριτο πίνακα οργάνων με οθόνη 12,8 ιντσών, που συνοδεύεται από μια δεύτερη κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 12 ίντσες και σύστημα SYNC 4 τελευταίας γενιάς.

Τη συνολική εικόνα αυτοκινήτου ανώτερης κατηγορίας έρχεται να ενισχύσει ο κρυφός φωτισμός περιβάλλοντος, ο οποίος προσαρμόζεται στη διάθεσή των επιβαινόντων, καθώς και το προηγμένο ηχοσύστημα που υπογράφει η B&O.

Στο εσωτερικό υιοθετείται επίσης μία καθαρή και high-tech σχεδιαστική φιλοσοφία, με τις δύο οθόνες υψηλής ευκρίνειας να βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον οδηγό, ώστε ο τελευταίος να έχει πάντα τον απόλυτο έλεγχο. Το infotainment τελευταίας γενιάς διαθέτει σύστημα πλοήγησης που είναι συνδεδεμένο στο cloud, προκειμένου το νέο Puma Gen-E να μπορεί να κινείται άνετα στην πόλη. Επιπλέον, χάρη στο Apple CarPlay και Android Auto, οι εφαρμογές και οι πληροφορίες συγχρονίζονται μεταξύ των smartphone των επιβατών και του οχήματος, χωρίς τη χρήση καλωδίων. Το Alexa Built-in παρέχει με τη σειρά του στους οδηγούς του νέου Puma Gen-E τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φωνητικές εντολές προκειμένου να λάβουν ενημέρωση για τις ώρες λειτουργίας του αγαπημένου τους εστιατορίου ή για να προσθέτουν αντικείμενα στη λίστα με τα ψώνια τους.

Κορυφαίες τεχνολογίες ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού

Εξαιρετικές είναι οι περγαμηνές που προτάσσει το καίνουργιο ηλεκτρικό της Ford και στα διαθέσιμα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού - όπως τα Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go και Lane Centering - τα οποία εξασφαλίζουν άνετη και ασφαλή οδήγηση, τόσο στο ταξίδι, αλλά και σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί μπορούν να αξιοποιούν το Predictive Speed Assist για αυτόματη ρύθμιση την ταχύτητα κίνησης του οχήματος σε στροφές, κυκλικούς κόμβους και κατά την είσοδο και έξοδο από αυτοκινητοδρόμους, όταν το αυτοκίνητο κινείται με το adaptive cruise control ενεργοποιημένο σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο cruise control. Στην πόλη, διαθέσιμη κάμερα περιμετρικής θέασης 360ο μπορεί να προβάλλει μία πανοραμική εικόνα του Puma Gen-E από ψηλά, η οποία διευκολύνει τους ελιγμούς σε άβολα πολυώροφα παρκινγκ.

Με το Puma Gen-E, η οδήγηση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού γίνεται μία εύκολη και ασφαλής διαδικασία με τους προβολείς Dynamic Matrix LED να χρησιμοποιούν το Predictive Dynamic Bending Light για να ελέγχουν τον δρόμο μπροστά και να φωτίζουν περισσότερο τα σημεία που είναι απαραίτητα. Η τεχνολογία αυτή ρυθμίζει επίσης το μοτίβο της δέσμης φωτός ώστε να παρέχεται καλύτερη ορατότητα σε αστικές διαδρομές ή σκοτεινούς δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό, το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις υψηλών προδιαγραφών – τις Style και Premium – οι οποίες προσφέρουν στάνταρ όλα όσα χρειάζεται κανείς και ακόμη περισσότερα:

Βασικά χαρακτηριστικά Ford Puma Gen-E Style

Εξωτερική εμφάνιση:

Νέες ζάντες ελαφρού κράματος 17"

Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι με ενσωματωμένα φλας

Προβολείς πλήρως LED με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED

Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων

Πίσω αεροτομή

Φώτα LED πίσω

Φιμέ κρύσταλλα

Δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα πίσω

Εσωτερικά χαρακτηριστικά

Εσωτερικός ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED πολλαπλών χρωμάτων

Ασύρματη φόρτιση φορητών συσκευών

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

Ηλεκτρικός επιλογέας ταχυτήτων

Gigabox: Καινοτόμος χώρος αποσκευών με ρυθμιζόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών

One-pedal Drive (Λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ)

Frunk: Εμπρός χώρος αποθήκευσης

Νέα αρχιτεκτονική κεντρικής κονσόλας

Συρόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο

Τριφασικό καλώδιο φόρτισης Mode 3 Type 2

Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση

Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού

Κάμερα οπισθοπορείας

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις και ρύθμιση στήριξης της μέσης

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με γκρι ραφή

Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Pre-Collision Assist) και αυτόματο φρενάρισμα μετά από σύγκρουση (Post Impact Braking)

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Aid)

Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας

Ενσωματωμένο modem (5G)

Επιλέξιμα προφίλ οδήγησης

Σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων

Ειδοποίηση παραβίασης απαγορευτικού σήματος

Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Υποβοήθηση οικονομικής οδήγησης (EcoCoach)

Κιτ επισκευής ελαστικών

Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (Ford start button)

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω

Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

Ταπέτα δαπέδου εμπρός

Ηχομονωτικό παρμπρίζ από λαμιναρισμένο (ακουστικό) κρύσταλλο

Ήχος & Συνδεσιμότητα

Λειτουργικό σύστημα Sync 4 με οθόνη αφής 12" με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων και λειτουργία πλοήγησης.

Συνδεδεμένη Πλοήγηση: 1 Χρόνος δωρεάν συνδρομή

Ασύρματη σύνδεση Apple Car Play & Android Auto

Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12.8", Ψηφιακό ραδιόφωνο (6 ηχεία), 2 θύρες USB

Βασικά χαρακτηριστικά Puma Gen-E Premium (επιπλέον της Style)

Ζάντες αλουμινίου 18"

Ημιδερμάτινα επένδυση καθισμάτων Sensico

Μαρσπιέ αλουμινίου με το λογότυπο του Puma

B&O ηχοσύστημα με 10 ηχεία (απόδοσης 575W)

Ηλεκτρική πίσω πόρτα αποσκευών

Κατευθυντικοί προβολείς Matrix LED με αντιθαμβωτική λειτουργία (Glare Free)

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες με το φωτισμό που προβάλουν το λογότυπο του Puma στο έδαφος

Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry)

Εύκολη απόκτηση με μοναδικές προϋποθέσεις

Όλοι οι πελάτες μπορούν τώρα να αποκτήσουν άμεσα το νέο Ford Puma Gen-E με μόλις 26.906€.

Παράλληλα, η Ford εξασφαλίζει επιπλέον ευκολία όσον αφορά την απόκτησή του, με ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω της Ford Finance που προβλέπουν χαμηλό επιτόκιο 3,99% και, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη, ελάχιστη προκαταβολή από 5.982€, μηνιαία δόση από 250€ και μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης έως 84 μήνες.

Για όσους επιλέξουν να αποκτήσουν το νέο Ford Puma Gen-E με χρηματοδοτική μίσθωση, η Ford Lease προσφέρει το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα της αγοράς με €250

Όπως συμβαίνει με όλα τα μοντέλα της γκάμας επιβατικών οχημάτων Ford, το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E συνοδεύεται από την μοναδική Εργοστασιακή Εγγύηση 8 ετών της Ford Protect, η οποία είναι πλήρως μεταβιβάσιμη στον επόμενο ιδιοκτήτη, προσφέροντας έτσι σε όλους ξεγνοιασιά, ηρεμία και ασφάλεια για πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα.