Ford Transιt: Επέτειος 60 ετών με 60 μοναδικές ιστορίες

Ένα Ford E-Transit χρησιμοποιείται για τον ελλιμενισμό πλοίων στη Δανία, ένα φουσκωτό Transit διαφημίζει μια παιδική ταινία, ενώ μερικά Transit κόβονται στη μέση προκειμένου να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Οι παραπάνω είναι μόλις τρεις από τις πλέον ασυνήθιστες και εντυπωσιακές ιστορίες που είναι συνδεδεμένες με το εμβληματικό Ford Transit.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 60ή επέτειο του Ford Transit ως αξιόπιστου επαγγελματικού οχήματος στην Ευρώπη, που παραμένει πάντα εκεί στηρίζοντας την οικονομία και όλους μας σε σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής.

Σε αυτά τα 60 χρόνια υπάρχουν άφθονες ιστορίες που σχετίζονται όχι μόνο με το όχημα και τα ρεκόρ που έχει σημειώσει, αλλά και με τις περίεργες, παράξενες, υπέροχες και εκκεντρικές χρήσεις του. Τιμώντας αυτή την επέτειο, η Ford Pro συγκέντρωσε 60 από αυτές τις ιστορίες - μία για κάθε χρόνο που το όχημα βρίσκεται στην παραγωγή.

1. Το όνομα Transit

Το ολοκαίνουργιο ευρωπαϊκό βαν της Ford κάλλιστα θα μπορούσε να είχε λανσαριστεί με το όνομα «V-Series». Ωστόσο, μια απόφαση της τελευταίας στιγμής οδήγησε στην επιλογή του ονόματος «Transit», που είχε κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά το 1960 στο γερμανικό FK, όταν το μοντέλο αυτό έγινε γνωστό ως Taunus Transit.

2. Project Redcap

Οι εργασίες για την εξέλιξη του Ford Transit του 1965 ξεκίνησαν υπό τη σκέπη της κωδικής ονομασίας «Project Redcap» με αρωγό μια ομάδα μηχανικών στην οποία συμμετείχε ο Sir Alex Trotman, ο οποίος έμελλε να γίνει αργότερα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ford Motor Company σε παγκόσμιο επίπεδο.

3. Δοκιμές υψηλής ταχύτητας

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, οι δοκιμές αντοχής υψηλής ταχύτητας πραγματοποιούνταν σε δημόσιους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του προγράμματος, η τοπική αστυνομία είχε τόσο συνηθίσει να βλέπει τους μηχανικούς της Ford να οδηγούν τα οχήματα με μεγάλη ταχύτητα τη νύχτα, που συχνά τους σταματούσε απλώς για να τους ρωτήσει πώς πήγαιναν οι δοκιμές.

4. Όλα ξεκίνησαν εδώ

Στις 9 Αυγούστου του 1965, το πρώτο Ford Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο επαγγελματικών οχημάτων της εταιρείας στο Langley του Berkshire, στην Αγγλία.

5. Ένα νέο Transit στην τιμή των 542 λιρών

Κατά το λανσάρισμά του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του 1965, το φθηνότερο Transit - ένα βαν μοντέλο με κοντό μεταξόνιο, βενζινοκινητήρα και ωφέλιμο φορτίο 610 kg – κόστιζε 542 λίρες. Το ακριβότερο Transit που προσφερόταν την εποχή εκείνη ήταν ένα λεωφορείο, το οποίο προσέφερε χώρους για 15 επιβάτες και έφερε την ονομασία Custom. Η τιμή του ήταν 997 λίρες, χωρίς να περιλαμβάνονται οι φόροι ύψους 159 λιρών.

6. Πόσα άτομα χωράνε σε ένα Transit;

48! Τόσοι ήταν οι φοιτητές από το Barking College οι οποίοι κατάφεραν να στριμωχτούν σε ένα μίνι λεωφορείο Transit το 1965, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

7. Άφθορος χώρος για αποσκευές (ή για... οτιδήποτε)

Πώς μεταφέρεις δύο μωρά ελεφαντάκια; Ο ζωολογικός κήπος Regents Park του Λονδίνου το κατάφερε με το νέο Transit του 1965.

8. Η αγαπημένη επιλογή των pop star

Το Transit έγινε αμέσως το όχημα-σύμβολο για την pop σκηνή. Η στιβαρότητά του το καθιέρωσε ως το αγαπημένο των roadies, μεταφέροντας ανερχόμενα pop συγκροτήματα από πόλη σε πόλη σε όλη την Ευρώπη, συχνά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

9. Το Transit δείχνει τη δύναμή του

Ο Βρετανός θρύλος της πυγμαχίας Sir Henry Cooper εργαζόταν και στην οικογενειακή επιχείρηση οπωρολαχανικών τη δεκαετία του 1960.

10. Το Transit που νόμιζε ότι είναι… τρένο

Η ευελιξία του ακούραστου Ford Transit απαντάται ακόμα και στις εργασίες συντήρησης των ελβετικών σιδηροδρόμων. Ένας Ελβετός μηχανικός παρατήρησε ότι η απόσταση μεταξύ των μπροστινών τροχών του οχήματος θα επέτρεπε την εύκολη μετατροπή του για κίνηση πάνω σε ράγες. Όταν ολοκληρώνονταν οι εργασίες, το όχημα θα μπορούσε να επιστρέφει στη βάση του μέσω του οδικού δικτύου.

11. Παλεύοντας με κάθε είδους φορτίο

Σε μία διαφήμιση του 1969, ο Βρετανός αστέρας της πάλης Mick McManus τόνιζε την ευελιξία της έκδοσης chassis cab – που απεδείχθη ιδανική για επιχειρήσεις που χρειάζονταν εξειδικευμένα αμαξώματα.

12. Το τέλειο τρίκυκλο;

Το 1970, επιχειρηματίες οδηγοί τρίκυκλων στο Χονγκ Κονγκ αγόρασαν 200 νέα Ford Transit. Το Transit χαρακτηρίστηκε ως ιδανικό για την κίνηση στους στενούς και πολυσύχναστους δρόμους του πιο πυκνοκατοικημένου νησιού στον κόσμο.

13. Το εκπληκτικό Transit Supervan Mk1

Το πρώτο Transit Supervan έκανε το ντεμπούτο του στο Brands Hatch τη Δευτέρα του Πάσχα του 1971. Αυτό το «καυτό» όχημα, το οποίο βασίζονταν σε ένα αγωνιστικών προδιαγραφών Ford GT40 και τροφοδοτούνταν από έναν V8 κινητήρα με χωρητικότητα 5,0 λίτρων, μπορούσε να αναπτύξει τελική ταχύτητα 240 km/h.

14. Παγκόσμια ρεκόρ

Για να αποδειχτεί η αντοχή του νέου κινητήρα ντίζελ, δύο Ford Transit έτρεξαν με τέρμα γκάζι και για μια ολόκληρη εβδομάδα χωρίς διακοπή στην πίστα υψηλών ταχυτήτων της Monza το 1972, καταρρίπτοντας τρία παγκόσμια ρεκόρ αντοχής - όπως αυτό των 16.000 km, το οποίο σημειώθηκε καταγράφοντας μέση ταχύτητα 118,583 km/h.

15. Το πλέον καταζητούμενο βαν της Βρετανίας

Το 1972, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έθεσε υπό αμφισβήτηση το καλό όνομα του Transit, αποκαλώντας το ως «το πλέον καταζητούμενο βαν της Βρετανίας». Εκπρόσωπος της Scotland Yard τόνισε: «Τα Ford Transit χρησιμοποιούνται στο 95% των ληστειών τραπεζών. Με επιδόσεις επιβατικού αυτοκινήτου και χώρο για λεία συνολικούς βάρους 1,75 τόνων, το Transit αποδεικνύεται το ιδανικό όχημα διαφυγής…».

16. Εντυπωσιακά νούμερα

Το 1976, το 1.000.000;o Ford Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής.

17. Οδικώς για Αυστραλία

Χρησιμοποιώντας ένα Transit, το 1973 η Hughes Overland Tours παραλαμβάνει από μία στάση λεωφορείου επιβάτες για ένα ταξίδι διάρκειας 10 εβδομάδων και 16.000 km από την Αγγλία στην Αυστραλία.

18. Lipsmackin’ Transit

Με ένα μεγάλο κουτί για αναψυκτικά με διάμετρο 1,5 m στο πίσω μέρος, το διαφημιστικό αυτό Transit κατασκευάστηκε το 1977. Οι εντυπωσιακές εξωτερικές του επιφάνειες συνδυάζονταν με ένα εξίσου ξεχωριστό εσωτερικό – που διέθετε ακόμα και κοκτέιλ μπαρ με καθρέφτες, πολυτελή καθίσματα και φωτισμό ντίσκο.

19. Το βαν του μέλλοντος

Το 1979, η Ford σχεδίασε και κατασκεύασε ένα πρωτότυπο Transit με έξι τροχούς και πόρτες τύπου gullwing – ένα όχημα που αποτέλεσε το όραμά της για τα βαν μοντέλα του μέλλοντος.

20. Αντιμετωπίζοντας την κάθε πρόκληση

Απευθυνόμενη στις επιχειρήσεις που χρειάζονταν πρόσβαση σε εκτός δρόμου διαδρομές, η Ford παρουσίασε το 1982 το ανθεκτικό Transit 4x4 – ένα επαγγελματικό όχημα με αυξημένη απόσταση αμαξώματος από το έδαφος. Το μοντέλο κέρδισε την προτίμηση εταιρειών κοινής ωφέλειας και άλλων επαγγελματιών, χάρη στις αξιόπιστες επιδόσεις του σε κάθε τύπο εδάφους.

21. Εντεταλμένη αποστολή σε ορυχείο

Ορισμένα βαν καλούνται να λειτουργήσουν σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες. Τα εν λόγω Transit πέρασαν όλη την «εργασιακή» ζωή τους σε ένα αλατωρυχείο στο Cheshire της Αγγλίας, μεταφέροντας προσωπικό και εκρηκτικά μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου υπόγειων στοών. Για να φτάσει στις θέσεις εργασίας, κάθε όχημα έπρεπε να κοπεί στα δύο προκειμένου να χωρέσει στον ανελκυστήρα, και εν συνεχεία να ανασυγκολληθεί επί τόπου, υπόγεια.

22. Το Transit μπαίνει στο νερό

Το 1985, μαθητευόμενοι της Ford από το Dunton του Ηνωμένου Βασιλείου κατασκεύασαν ένα πλωτό Transit για να συμμετάσχουν στον ετήσιο αγώνα λέμβων στο Southend του Essex.

23. Του πολύ γρήγορο Transit Supervan MkII

Το 1985, δεκατέσσερα χρόνια μετά το ντεμπούτο του αρχικού μοντέλου, η Ford παρουσίασε το Supervan II. Βασισμένο στο C100 - ένα ακόμα αγωνιστικό με το οποίο η Ford συμμετείχε στο Le Mans - το Supervan II τροφοδοτούνταν από τον θρυλικό V8 κινητήρα DFY Cosworth. Το όχημα κατέγραψε ταχύτητα 280 km/h στην πίστα του Silverstone, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

24. Ιπτάμενο Transit

Το ιπτάμενο αυτό Ford Transit έγινε το πρώτο βαν στον κόσμο που έκανε άλμα πάνω από 15 αυτοκίνητα. Το 1985 ο κασκαντέρ Steve Matthews έφερε εις πέρας το όλο εγχείρημα με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για την έρευνα κατά του καρκίνου.

25. Ετοιμασία για ένα σύντομο διάλειμμα

Το Transit ήταν ανέκαθεν ένα εξαιρετικό όχημα για ρυμούλκηση. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Το 1985 και με ρυμουλκό το Supervan II, το παγκόσμιο ρεκόρ ρυμούλκησης τροχόσπιτου κατερρίφθη, με το όχημα μάλιστα να σημειώνει την εντυπωσιακή ταχύτητα των 273 km/h.

26. Θαμμένο στο χιόνι για έξι μήνες

Τον Οκτώβριο του 1985, ο Juan Garcia, ο οποίος κατοικούσε στην πόλη της Σεβίλλης, έπεσε σε ξαφνική χιονοθύελλα σε υψόμετρο 3.000 μέτρων, σε ένα ορεινό πέρασμα. Ως αποτέλεσμα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Transit Kombi που οδηγούσε, το οποίο εν συνεχεία θάφτηκε κάτω από χιόνι ύψους πέντε μέτρων. Έξι μήνες αργότερα, ο Juan Garcia επέστρεψε στο σημείο που είχε αφήσει το όχημά του μένοντας έκπληκτος από το γεγονός ότι το αμάξωμα του Transit είχε υποστεί μόνο ελαφρές φθορές. Έμεινε ακόμα πιο έκπληκτος όταν αυτό πήρε μπροστά με τη μία, μεταφέροντάς τον με ασφάλεια στο σπίτι του.

27. Προσοχή στους οδηγούς των πίσω καθισμάτων

Το 1986 το πολύχρωμο αυτό Transit έκανε τον γύρο της νέας περιφερειακής οδού M25 του Λονδίνου επί επτά ημέρες και επτά νύχτες.

28. Ο ηχηρός κόσμος των Transit

Θεωρείται ως το πιο θορυβώδες Transit σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ειδικά διαμορφωμένο αυτό όχημα διαθέτει 65 ενισχυτές και 61 subwooofer, που συνδυαστικά παράγουν ήχο με μέγιστη ένταση 155 db. Η εξαιρετική αυτή απόδοση προσφέρει μια μοναδική ακουστική εμπειρία.

29. Ακόμα ταχύτερες παραδόσεις με το Transit Supervan III

Το 1995. η απίστευτη ιστορία του Transit Supervan έφτασε στο τρίτο της κεφάλαιο. Τότε, το υψηλών επιδόσεων όχημα διανομής απέκτησε ένα νέο αμάξωμα, καθώς και έναν από τους πιο πρόσφατους αγωνιστικούς κινητήρες με χωρητικότητα 3.5 λίτρων της Ford, ο οποίος ήταν κατασκευασμένος για τα Grand Prix. Στη συγκεκριμένη του έκδοση απέδιδε μέγιστη ισχύ 650 PS. Το όχημα αυτό διατηρείται έως και σήμερα στη συλλογή Ford Heritage Collection - αν και πλέον είναι εξοπλισμένο με έναν 24βάλβιδο κινητήρα με χωρητικότητα 2,9 λίτρων της Cosworth.

30. Σε ολισθηρό έδαφος

Το Transit του 2006 έδωσε στους πελάτες ακόμα περισσότερες επιλογές, καθώς ήταν το πρώτο βαν που προσέφερε τη δυνατότητα μετάδοσης της κίνησης στους εμπρός, στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος έξυπνης τετρακίνησης (AWD) - ιδανικό για παγωμένες χειμερινές συνθήκες και οδήγηση εκτός δρόμου.

31 Όταν καθαρίζω παράθυρα

Σε μια διαφημιστική καμπάνια του 2006, το αγαπημένο βαν της Ford εμφανίστηκε στα μέσα ενός ουρανοξύστη, με το οδηγό να καθαρίζει τα παράθυρά του από την άνεση της καμπίνας του Transit.

32. Απλώστε τα πόδια σας σε ένα Transit XXL

Το 2006, η Ford δημιούργησε το απόλυτο όχημα μεταφοράς επιβατών με τη μορφή αυτής της μοναδικής, επιμηκυμένης λιμουζίνας που έφερε την ονομασία Transit XXL. Με μήκος 7,4 μέτρα, το XXL διέθετε τέσσερις συρόμενες πλαϊνές πόρτες καθώς και επτά στο σύνολο δερμάτινες καρέκλες-πολυθρόνες. Ο χώρος για τα πόδια ήταν άφθονος, ενώ κάθε επιβάτης είχε την δικιά του οθόνη.

33. Μια ξεχωριστή μέρα για φιλανθρωπία

Το 2006, ένα φουσκωτό Transit συνόδευσε τους αγαπημένους χαρακτήρες της ταινίας Wallace & Gromit, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση χρημάτων για ένα παιδικό φιλανθρωπικό ίδρυμα κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου του Λονδίνου.

34. Το Transit συναντά τη «Βασίλισσα του Nürburgring»

Το 2005, στα πλαίσια ενός επεισοδίου του τηλεοπτικού προγράμματος Top Gear του BBC, η αείμνηστη Γερμανίδα οδηγός αγώνων Sabine Schmitz κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού όταν οδήγησε ένα Ford Transit στην περίφημη «Πράσινη Κόλαση» του Nürburgring στη Γερμανία ολοκληρώνοντας έναν γύρο σε λίγο παραπάνω από 10 λεπτά. Δύο χρόνια αργότερα, αυτή η φωτογραφία την απεικονίζει πίσω από το τιμόνι του νέου Transit SportVan.

35. Το Transit γίνεται Jumbo

Το ισχυρότερο Transit της εποχής διέθετε έναν κινητήρα ντίζελ με χωρητικότητα 3,2 λίτρων, ο οποίος απέδιδε 200 ίππους και μπορούσε να μεταφέρει φορτίο άνω των 2 τόνων – γι’ αυτό και ονομάστηκε Jumbo.

36. Δοκιμασμένο σε ακραίες συνθήκες

Τα Transit υποβάλλονται σε πολύ σκληρή χρήση, αλλά καμία δεν είναι πιο απαιτητική από αυτή που επιβάλλει η ίδια η Ford κατά την εξέλιξή τους. Το πιο πρόσφατο Transit έχει διανύσει συνολικά 11.000.000 km – ή περίπου 275 γύρους του κόσμου – αντιμετωπίζοντας ακραίες συνθήκες σε τέσσερις ηπείρους, από το παγωμένο κλίμα της Αρκτικής στη Φινλανδία μέχρι την καυτή Κοιλάδα του Θανάτου στην Καλιφόρνια.

37. Το best-seller μοντέλο Custom

Παρά το γεγονός ότι πολλοί το θεωρούν το «νέο» Transit, το Transit Custom βρίσκεται στην αγορά από το 2012 και για 13 χρόνια παραμένει το πιο δημοφιλές βαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ είναι ιδιαίτερα αγαπητό και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης.

38. Πολυάριθμες διακρίσεις στη φαρέτρα του

Μέχρι το 2020, το Transit Custom είχε κατακτήσει πάνω από 25 βραβεία, μεταξύ των οποίων και τον τίτλο «International Van of the Year» το 2013.

39. Γεννημένο στις ΗΠΑ

Το 2014, το Transit κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην αγορά της Β. Αμερικής αντικαθιστώντας το δημοφιλές μοντέλο E-Series της Ford. Τα Transit για την αγορά αυτή κατασκευάζονται στο εργοστάσιο συναρμολόγησης στο Κάνσας Σίτι των ΗΠΑ.

40. Το Transit του ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων

Ο επαγγελματίας οδηγός Radek Němec από το Pilsen της Τσεχίας κατέφθασε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Ford με ένα ασυνήθιστο παράπονο: ο ολικός χιλιομετρητής στο ταμπλό του πετρελαιοκίνητου Transit του – ένα μοντέλο του 2008 - σταμάτησε να «γράφει» μόλις έφτασε τα 999.999 km. Ένας μεταχειρισμένος μετρητής έδωσε απλά τη λύση, επιτρέποντας στο Transit να συνεχίσει απρόσκοπτα τα καθημερινά του δρομολόγια προς τη Γερμανία και την Ολλανδία.

41. Χρυσή Επέτειος

Για να τιμήσει τα 50 χρόνια αδιάλειπτης στήριξης των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, μια πομπή από τέσσερα χρυσαφί Transit διέσχισε το Ηνωμένο Βασίλειο, λίγο πριν την επίσημη επέτειο της 9ης Αυγούστου του 2015.

42. Το Transit ως συνοδοιπόρος σε μία γέννα

Πολλοί έχουν ξεκινήσει τη ζωή τους στο πίσω μέρος ενός ασθενοφόρου Transit. Ωστόσο, μόλις ένας έχει γεννηθεί στο χώρο των ποδιών του συνοδηγού του εμβληματικού βαν μοντέλου της Ford. Εκεί ακριβώς ο μικρός Alfie Kerr είδε για πρώτη φορά το φως της ημέρας. Οι γονείς του, Daniel και Jess, ήταν καθ’ οδόν προς το Furness General Hospital στο Barrow της Cumbria, αλλά δεν πρόλαβαν να φτάσουν έγκαιρα.

43. Το SuperVan 4.2 κατακτά το Pikes Peak

Αντλώντας έμπνευση από το Ford E-Transit Custom, το SuperVan 4.2 συμμετείχε το 2023 στο φημισμένο Pikes Peak International Hillclimb στο Κολοράντο των ΗΠΑ ποντάροντας πρωτίστως στους 1.400 ίππουν των τριών ηλεκτροκινητήρων του.

44. Εξαιρετική κάθετη δύναμη

Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός του SuperVan 4.2 επιτρέπει τη δημιουργία κάθετης δύναμης δύο τόνων σε ταχύτητα 240 km/h.

45. Ένα Transit με «ταπεινή» ισχύ

Ο ντίζελ κινητήρας του πρώτου Ford Transit απέδιδε μόλις 43,6 PS. Σήμερα, η πιο αδύναμη έκδοση του πετρελαιοκίνητου Transit Custom προσφέρει ισχύ 136 PS.

46. Το ισχυρότερο Transit παραγωγής όλων των εποχών – και είναι ηλεκτρικό

Το MS-RT Ford E-Transit Custom διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ που φτάνει τα 285 PS. Πρόκειται για πάνω από έξιμισι φορές περισσότερη ισχύ σε σύγκριση με τον πετρελαιοκινητήρα των 43,6 PS που είχε το πρώτο Ford Transit το 1965.

47: Είναι βαν; Είναι βάρκα; Όχι, είναι Hovervan!

Το Transit μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους οδικές συνθήκες. Τι γίνεται όμως όταν βρεθείς μπροστά σε πλημμύρες ή πρέπει να διασχίσεις ένα ποτάμι; Η ομάδα του τηλεοπτικού Top Gear του BBC πήρε ένα απλό Transit και του πρόσθεσε δύο επιπλέον κινητήρες συνολικής ισχύος 600 PS - καθώς και μια ποδιά. Με την ικανότητα να μετατρέπεται γρήγορα από όχημα δρόμου σε hovercraft, κατάφερε να γλιστρήσει πάνω στο νερό. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά στις περιπέτειες του Top Gear, όχι χωρίς κάποια απρόοπτα.

48. Με βασιλική… μυστικότητα

Κατά την παραμονή τους στο Anglesey, το βασιλικό ζεύγος William και Kate χρησιμοποίησε ένα λευκό Transit βαν για να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

49. Καταδίωξη με βαν

Το Transit έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες, αλλά σπάνια σε σκηνές καταδίωξης με αυτοκίνητα. Εκτός από τη στιγμή που Michael Caine το οδήγησε το 1987 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Το Τέταρτο Πρωτόκολλο».

50. Διασχίζοντας την έρημο

12.000 km στην έρημο της Βόρειας Αφρικής; Κανένα (σχεδόν) πρόβλημα για το συγκεκριμένο Transit, που συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ράλι.

51. Το Transit στο πλευρό μας σε περίοδο κρίσης

Το 2020, τη χρονιά που το Transit θα γιόρταζε τα 55 του χρόνια, οι εορτασμοί περιορίστηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19. Ως εκ τούτου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εκτεταμένος στόλος των 131 αυτοκινήτων Transit της Ford Pro, που περιελάμβανε οχήματα επίδειξης καθώς και δημοσιογραφικά, τέθηκε στη διάθεση 40 διαφορετικών οργανισμών, μεταξύ αυτών και δέκα υπηρεσίες ασθενοφόρων του NHS, για να στηρίξει το έργο τους.

52. Transit – ο παίκτης που αλλάζει τα δεδομένα

Αν έχετε παίξει ποτέ το βιντεοπαιχνίδι Forza Horizon 4, θα γνωρίζετε ότι ένα από τα διαθέσιμα οχήματα προς οδήγηση είναι το Transit Mk 1. Οι παραγωγοί του παιχνιδιού τράβηξαν μέχρι και 1.000 φωτογραφίες από ένα βαν όχημα της εποχής που περιλαμβάνεται στον στόλο ιστορικών οχημάτων της Ford, προκειμένου να δημιουργήσουν μια εξαιρετικά πιστή ρέπλικα, φροντίζοντας για την πιστή αναπαραγωγή κάθε λεπτομέρειας – ακόμα και εκείνης που αφορά τα μπουλόνια των μεντεσέδων των θυρών του Transit.

53: Πλαγιολισθαίνοντας

Το drifting συνήθως συνδέεται με σεντάν οχήματα υψηλής ισχύος ή σπορ μοντέλα. Μολαταύτα, η ομάδα του Transit Center Motorsport δεν ήθελε να αφήσει το βαν της εκτός δράσης. Γι’ αυτό δημιούργησε το V8 Drift Bus. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα μπορεί να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 4,5 δευτερόλεπτα.

54. Πετώντας ψηλά και μακριά

Μια ρέπλικα του ιπτάμενου αυτοκινήτου που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Chitty Chitty Bang Bang» βασίστηκε σε πλαίσιο του Ford Transit.

55. Το ρυμουλκό Transit

Στη Δανία, η λιμενική αρχή του Aarhus βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να αξιοποιήσει το ηλεκτρικό E-Transit. Εξοπλισμένο με δύο επιπλέον ηλεκτροκινητήρες, το όχημα βοηθά στις 3.300 εργασίες πρόσδεσης που πραγματοποιούνται ετησίως, ρυμουλκώντας τα φορτηγά πλοία στη θέση τους κατά τον ελλιμενισμό.

56. Το Transit των gamers

Το 2021, η Team Fordzilla, η ομάδα esports της Ford, έφερε το Transit στον κόσμο του gaming για χρήση σε κονσόλες Xbox. Το όχημα διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, προκειμένου να χρησιμοποιείται κατά τις επισκέψεις σε παιδιατρικά νοσοκομεία.

57: Το πιο καυτό Transit που φτιάχτηκε ποτέ;

Η ομάδα Ford Pro Special Vehicles λαμβάνει πολλές φορές μερικές παράξενες παραγγελίες, αλλά η μετατροπή ενός Transit σε κινητή σάουνα είναι σίγουρα από τις πιο ασυνήθιστες. Χάρη όμως στην ισχύ της μπαταρίας του E-Transit, το εγχείρημα ολοκληρώθηκε, διαθέτοντας συν τοις άλλοις ξύλινο εσωτερικό και μια αντίστοιχη εξωτερική επένδυση.

58: Κινητό σινεμά στις Κάννες

Το 2013, ένα Ford Transit Custom μετατράπηκε σε κινητό κινηματογράφο και χρησιμοποιήθηκε για την προβολή ανεξάρτητων ταινιών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Οι πίσω πόρτες του βαν άνοιγαν για να αποκαλύψουν μια οθόνη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους δεν είχαν πρόσβαση στις επίσημες αίθουσες να παρακολουθήσουν κάποιες από τις πιο ιδιαίτερες κινηματογραφικές παραγωγές.

59: Concept Camper

Το Transit Custom είναι ένα δημοφιλές βαν για μετατροπή σε τροχόσπιτο. Αν όμως θέλετε κάτι διαφορετικό, αυτό το πρωτότυπο όχημα του γερμανικού βελτιωτικού οίκου Loder1899, με κιτ ανύψωσης, μπάρες προστασίας, τροχούς 18 ιντσών και τεράστια ελαστικά, ίσως σας κεντρίσει το ενδιαφέρον. Και όταν η ορατότητα περιορίζεται, στην οροφή θα βρείτε οχτώ επιπλέον προβολείς.

60: Ένα θηριώδες Transit

Το 2005, ένας έμπορος της Ford στο Ηνωμένο Βασίλειο μετέτρεψε ένα Transit σε monster truck. Το όχημα εξοπλίστηκε με άξονες από στρατιωτικό όχημα μεταφοράς προσωπικού των ΗΠΑ και αυτόματο κιβώτιο από λεωφορείο του Λονδίνου. Το βάρος του έφτανε τους 6,5 τόνους.