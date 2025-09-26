Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τον Αύγουστο 2025 - Δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26/09 η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας που αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν τον Αύγουστο του 2025.

Μπορείτε να δείτε αν κερδίσατε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ εισάγοντας τους κωδικούς σας Taxis. Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τους τυχερούς λαχνούς.

Σημειώνεται ότι, ένας υπερτυχερός θα κερδίζει τον πρώτο λαχνό για 50.000 ευρώ με τα υπόλοιπα έπαθλα να διαμορφώνονται κλιμακωτά, ενώ τα ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Έτσι λοιπόν, 556 τυχεροί θα δουν τους λογαριασμούς τους να λαμβάνουν ποσά που κυμαίνονται από 1.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ ένας υπερτυχερός θα λάβει το ποσό των 50.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα έπαθλα θα μοιραστούν ως εξής:

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

50 φορολογούμενοι κερδίζουν 5.000 ευρώ

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και αφορά κάθε φορολογούμενο και όλες τις αποδείξεις με κάρτες που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο στην Ελλάδα. Η λίστα αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Στη σημερινή κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τον Αύγουστο του 2025. Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ προκειμένου να ενημερωθείτε εάν συγκαταλέγεστε στους νικητές.