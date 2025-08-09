Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Σοφό: Επί τόπου πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:48 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα.



Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025