Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο - Μάχη να μην επεκταθεί λόγω των ανέμων

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Σοφό: Επί τόπου πυροσβεστικές δυνάμεις

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:48 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

