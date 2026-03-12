Fraport Greece: Αύξηση 9,1% στη διακίνηση επιβατών τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με Φεβρουάριο 2025

Τον Φεβρουάριο του 2026, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακίνησαν 720.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 9,1% (+60.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα:



Μία επιπλέον ημέρα κίνησης λόγω της γενικής απεργίας πέρυσι (28/2/25): Η συνολική μηνιαία αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 28/02/2026 (+24.000 επιβάτες).

Την ίδια ημέρα πέρυσι, η γενική απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα ανέστειλε τις αεροπορικές κινήσεις, με αποτέλεσμα την ελάχιστη εναέρια κυκλοφορία.



Απόδοση του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης (SKG):



Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (+30.000 επιβάτες/+7,1%) διατήρησε την ισχυρή ανοδική του τάση τον Φεβρουάριο, αποτελώντας τον βασικό παράγοντα που συνέβαλε στην θετική μηνιαία απόδοση του δικτύου.

Η αύξηση οφείλεται τόσο στον εγχώριο όσο και τον διεθνή τομέα, με τη διεθνή κίνηση να συμβάλλει ελαφρώς περισσότερο.



Παρατηρήθηκε αύξηση της εγχώριας κίνησης (+12.000/+6,8%) και των συντελεστών πληρότητας (LF Φεβρουάριος 2026: 83,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025: 80,4%).



Η αύξηση της διεθνούς κίνησης (+18.000/+7,3%) οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κίνησης από την Τουρκία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Τσεχική Δημοκρατία και το Ισραήλ, ενώ η Γερμανία, Ολλανδία, η Ρουμανία και η Κύπρος παρουσίασαν σημαντική μείωση (-2,3 χιλ./-2,6%, -2,3 χιλ./-21,0%, -1,2 χιλ./-21,0% και -1 χιλ./-3,4% αντίστοιχα).



Απόδοση του Αεροδρομίου Σαντορίνης (JTR):



Το αεροδρόμιο Σαντορίνης (JTR) (+7.000 επιβάτες/+27,0%) παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, όταν έντονη σεισμική δραστηριότητα άρχισε να επηρεάζει τις πτήσεις. Ο όγκος των επιβατών έχει πλέον επιστρέψει στα επίπεδα του Φεβρουαρίου 2024. Η κίνηση είναι εξ ολοκλήρου εσωτερική.



Έργα RRF:



Το κλείσιμο των διαδρόμων λόγω προγραμματισμένων έργων RRF τον Φεβρουάριο επηρέασε τα αεροδρόμια Ζακύνθου (ΖΤΗ) για παρατεταμένες περιόδους, καθώς και τα αεροδρόμια Ρόδου (RHO), Μυτιλήνης (MJT) και Μυκόνου (JMK) για μία έως δύο ημέρες την εβδομάδα.



Παρά το κλείσιμο, η κίνηση στα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν αυξήθηκε, κυρίως επειδή παρόμοια κλεισίματα είχαν προγραμματιστεί και κατά την ίδια περίοδο τα προηγούμενα δύο έτη.



Διεθνής Κίνηση:



Η διεθνής κίνηση παρέμεινε περιορισμένη στα περισσότερα αεροδρόμια, με εξαίρεση το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (SKG) (με διεθνή κίνηση όλο το χρόνο), το αεροδρόμιο Χανίων (CHQ) (με δρομολόγια από & προς Κύπρο) και το αεροδρόμιο της Ρόδου (RHO), στο οποίο πραγματοποιήθηκαν μερικές διεθνείς πτήσεις.



Ποσοστό πληρότητας:



Τον Φεβρουάριο, ο μέσος συντελεστής πληρότητας αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (Φεβρουάριος 2026: 81,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025: 77,1%).



Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 252 εκατομμύρια επιβάτες.