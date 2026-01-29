Φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ & CGS Swim-Cup: Στήριξη στη νέα γενιά κολυμβητών

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στέκεται διαχρονικά δίπλα στον αθλητισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης, της υγείας και της στήριξης των νέων αθλητών. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει ως χορηγός του CGS Swim-Cup, αγώνων κολύμβησης για παιδιά 8–12 ετών, που διοργανώνει ο CGS Sport Club.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31/01 στο Κλειστό Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με τη συμμετοχή αθλητών από αναγνωρισμένα σωματεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ).

Με αφετηρία την αξία της σωστής ενυδάτωσης ως αναπόσπαστο μέρος της άσκησης, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει έμπρακτα τα πρώτα βήματα των παιδιών στον αθλητισμό, προβάλλοντας τις αξίες της προσπάθειας, του σεβασμού, τη συνέπειας και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, η προσπάθεια αποκτά ρυθμό, η ενυδάτωση έχει βάση και η δύναμη της ροής συνοδεύει κάθε κίνηση των μικρών αθλητών, χτίζοντας το μέλλον του αθλητισμού με υγεία και ήθος.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότηταΗπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.