ΕΛΚ - Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Κυριάκος Μητσοτάκης Μάνφρεντ Βέμπερ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Ρομπέρτα Μέτσολα

Γαλάζια «απόβαση» στις Βρυξέλλες

Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Γαλάζια απόβαση αναμένεται το απόγευμα στις Βρυξέλλες, καθώς στον πολυχώρο Docks, πάνω στο κανάλι του Σάαρμπεκ στα βόρεια της Βελγικής πρωτεύουσας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Λαικού Κόμματος.

Πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες αναμένεται να βρεθούν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αλλά και του ΕΛΚ, Κωστής Χατζηδάκης, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του κόμματος, Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Γενικός Διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε πρόεδρος της Νεολαίας του ΕΛΚ.

Πρόσκληση κατά πληροφορίες έλαβε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος επίσης διετέλεσε πρόεδρος της νεολαίας του ΕΛΚ από το 2013 έως το 2017, ωστόσο ανειλημμένες υποχρεώσεις του στο Υπουργείο δεν του επέτρεψαν να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση, που θα παρευρεθούν όλες οι «κεφαλές» της ευρωπαΐκής κεντροδεξιάς, όπως η πρόεδρος της Ευρωπαΐκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αναμένεται να απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

